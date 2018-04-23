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В своем стиле! Новое откровенное фото Ким Кардашьян
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В своем стиле! Новое откровенное фото Ким Кардашьян 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Вчера Ким (37) рассказала подписчикам в Twitter о своей диете — звезда готовится к балу Met Gala, поэтому тестирует новую детокс-программу. Результаты уже есть — за четыре дня Кардашьян сбросила 2 кг.
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И скрывать фигуру, которая с каждым днем становится все стройнее, звезда реалити не собирается. Она опубликовала в Instagram новое фото, и на ней только трусы Calvin Klein. (стоят, кстати, такие 25 евро — около 1900 рублей).
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Подписчики в восторге! Тем более, что двумя постами ранее Ким опубликовала фото поцелуя с Канье (40). «Очень сексуальная»; «Горячий Instagram», — пишут в комментариях.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-svoem-stile-novoe-otkrovennoe-foto-kim-kardashyan/
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