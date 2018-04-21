Девушка, чьи вещи нашли на Октябрьском мосту, обнаружена мёртвой

Найдено тело жительницы Новосибирска Екатерины Полетаевой, которая пропала 30 января 2017 года, сообщили поисковики На момент исчезновения ей было 28 лет.

В первые дни поисков удалось обнаружить вещи девушки на Октябрьском мосту: куртку, шапку, варежки и сумку.

«Нашли где-то в Новосибирском районе. То, что это не криминальное, — единственное, что мы знаем», — пояснил корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин , уточнив, что подробностями не располагает.

Недавно 26-летнюю жительницу Новосибирска, которая пропала в декабре, также нашли мёртвой — тело обнаружили недалеко от места пропажи.