Вот сколько на самом деле стоит ваша шуба!

Вы знаете, как именно сделали вашу шубу?

Меховая индустрия беспрепятственно лезет во все виды рекламы и гламурные девицы с удовольствием красуются в роскошных мехах. Но как эти меха были получены, мало кто знает.

Пушные фермы обеспечивают свой доход посредством низких затрат. Стремление тратить меньше сказывается даже на способах убийства животных: используют крайне жестокие методы, цель которых — не повредить шкурку, невзирая на то, какие мучения это доставляет животным. Их убивают электрическим током, топят, травят или душат газом.

Значительная доля меховых изделий, продаваемых в России как на рынках ширпотреба, так и в элитных домах моды — производства Китая, в том числе из меха кошек и собак, содранного с животных заживо.

Ежегодно в государствах Азии убивают на мех свыше двух миллионов кошек и собак. Россия и США являются главными потребителями этого товара.

Китайские зверофермы — настоящий ад для животных. Там лисы, норки, еноты живут в тесных клетках, где вместо пола — металлическая сетка, которая режет им лапы.

Воздух, которым они дышат, отравлен испарениями их отходов, собирающимися под клетками. В конце этого ада животных ждет мучительная смерть.

Перед тем, как снять шкуру, животное только слегка оглушают, затем ему отрезают лапы и шкуру начинают снимать, когда еще зверек находится в сознании и все чувствует, после этого освежеванный он мучается еще 5-10 минут, и только потом приходит конец его страдания.

Эту лису подготавливают к убийству посредством пропускания электрического тока через анальное отверстие. Её вытащили из клетки при помощи железной петли. Другой человек в это время тянет сзади, держа лисицу за хвост, что само по себе очень болезненно и заставляет лисицу рычать и кусаться.

Убийцы вставляют металлический прут в рот животному, далее в анальное отверстие лисе помещают электрический провод. Электрический ток проводят через тело лисы до тех пор, пока она не умрёт.

На меховых фермах предпочитают именно этот метод, так как благодаря ему мех становится более пушистым и привлекательным.

Каждый год убивают приблизительно 4,000,000 детенышей-ягнят породы каракуль в течение 1-2 дней после их рождения для того, чтобы произвести из них меховые пальто и другую одежду.

Причина, по которой детенышей каракуля убивают так скоро после их рождения заключается в том, что тугие маленькие завитки их шерсти начинают разматываться через три дня после рождения.

Ну как вам это? Все еще хотите от мужа шубу на Новый год? Поделитесь своими впечатлениями от увиденного у нас в комментариях.