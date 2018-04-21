Надежда Ангарская начала активно худеть

Звезда «Камеди вумен» активно приводит фигуру в порядок к летнему сезону. Надежда следит за питанием и много времени посвящает физической нагрузке. Потеря в весе уже очевидна, на что поклонники девушки реагируют по-разному. Некоторые фолловеры замечают, что раньше актриса выглядела лучше.

Ангарская обратилась к подписчикам, сообщив, что не планирует сдаваться и тем более возвращаться к прежним объемам. Актрису устраивают ощущения от нового тела. По словам Надежды, она не гонится за определенным весом или размером одежды. Главное — качество. Ангарская предложила поклонницам присоединиться к ней в процессе обретения идеальной фигуры. В настоящий момент девушка не раскрыла всю информацию о том, как именно будет происходить взаимодействие со стройнеющими фолловерами.

Подписчики положительно отреагировали на предложение Надежды: «Если качество преобладает, а результаты радуют, то вперёд! Я бы тоже не отказалась поработать для новой себя», «Не важно, сколько в человеке кг, главное, какая душа. У Вас она чистая и яркая, это больше всего привлекает меня. Я с Вами».