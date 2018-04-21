Пропавшую 52-летнюю рязанку Наталью Соловьеву нашли мертвой

Пропавшую 2 апреля 52-летнюю рязанку Наталью Соловьеву обнаружили мертвой, сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».

По данным волонтеров женщина вышла с работы и исчезла.

Активные поиски женщины начались 9 апреля.