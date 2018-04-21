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Пропавшую 52-летнюю рязанку Наталью Соловьеву нашли мертвой
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Пропавшую 52-летнюю рязанку Наталью Соловьеву нашли мертвой 

АиФ Рязань 50 минут назад
Пропавшую 2 апреля 52-летнюю рязанку Наталью Соловьеву обнаружили мертвой, сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань».
По данным волонтеров женщина вышла с работы и исчезла.
Активные поиски женщины начались 9 апреля.
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