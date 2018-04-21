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Кого на Руси не брали в жёны
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Кого на Руси не брали в жёны 

Кириллица 44 минуты назад
Фото: Кириллица
К родимым пятнам в старину относились с осторожностью. Люди не знали о физиологических причинах их появления и зачастую воспринимали как «знаки судьбы» или проявления чего-то потустороннего.
«Дьявольские отметины»
Большинство детей появляются на свет с совершенно чистой кожей, родимые пятна формируются несколько позднее. Но иногда они есть уже при рождении. И наших предков это порой пугало.
Если такая родинка была большой и заметной, и в придачу темного или красного оттенка — это называли «меткой дьявола». В крестьянской среде таких людей сторонились, нередко они имели славу ведьм и колдунов (в зависимости от пола), либо пребывающих во власти нечистой силы. «Нестандартные» родинки являлись также «симптомом» порчи или сглаза со стороны дурных людей.
Бытовало на Руси и такое суеверие: если родинка находится на таком месте, чтобы сам человек мог её увидеть — это к худу, а если «хозяин» не может её увидеть — к добру.
Родинки и судьба
С точки зрения наших предков, родинки могли определять человеческую судьбу. Но тут имелись расхождения. Так, по одним источникам, большое число родимых пятен на лице приносило счастье, по другим –сулило несчастье.
А вот что говорится в книге Кульматова и Кульматовой «Русские народные приметы и поверья»: «Родимое пятно на голове — многим господин будет, если из благородного рода, а из худого — сам послужит; между бровями — тот женится на благочестивой; на подбородке — тому с места на место переходить; на животе — тот будет пьяницей и чревоугодником; на руке — детей много будет; над сердцем — тот промышленник будет; на груди — тот убогий будет…»
Родинки и беременность
По поверьям, то, что происходило с женщиной в период беременности, могло оказывать влияние на возникновение родимых пятен у её будущего ребенка. Например, волосатая родинка у младенца указывала на то, что его мать на сносях долго смотрела на какой-то пушистый объект — на кошку или крысу.
При испуге у беременной на теле будущего дитяти могло оказаться пятно в форме напугавшего её объекта. Предположим, женщина наблюдала, как вешают преступника, и это привело к рождению у неё младенца с родинкой, похожей на виселицу.
Ещё примета: если ребёнок появлялся на свет уже с готовым родимым пятном, значит, его мать, будучи беременной, совершила кражу. Вот младенцу и «поставили отметку».
Кого любят домовые?
Возвращаясь к теме нечистой силы, заметим, что, согласно фольклору, родинки и впрямь могли иметь к ней отношение. Так, рассказывали, что домовой мог вступать в дружбу с обладателем приметных родинок.
Такому счастливцу «хозяин» помогал и никогда не причинял зла. Кроме того, такому человеку домовой мог являться лично, в отличие от других членов семьи.
Симптом нездоровья
В наше время рекомендует следить за родинками, чтобы не пропустить развитие онкологического заболевания. Да и в старину непривлекательные родимые пятна принимали за признак недужности, «порчености». Обладательниц чересчур крупных и видных родинок зачастую даже не брали замуж.
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