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Обнаженная Настя Каменских взорвала Инстаграм
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Обнаженная Настя Каменских взорвала Инстаграм 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная исполнительница эпатировала публику, разместив в своем блоге снимок без одежды. Анастасия решила раздеться для фотосессии у бассейна. Обнаженная певица сидит, положив ногу на ногу, на каменной ступеньке, ведущей к искусственному водоему. Она обняла себя руками, чтобы скрыть грудь.
На Настю тут же обрушилась волна критики со стороны подписчиц, которые посчитали такие фотографии неприличными и позорными. Многие напомнили певице, что среди ее фолловеров есть подростки и дети, ведь у аккаунта нет маркировки 18+. Мужская половина попыталась объяснить подобное неприятие: «Это нормально, что многим дамам неприятны фото голых девиц, большинству парней тоже не нравится рассматривать фото своих собратьев без одежды».
Насте также посоветовали задуматься о пополнении в семье: «Бабе 30 лет, а она о фотках нагишом думает… Детей рожать надо, старость не за горами… Пусть даже растить без отца… Карьера карьерой, а потом в 40 лет придёт домой, а кроме собаки никому не нужна».
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