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Холли Берри подготовилась к пляжному сезону
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Холли Берри подготовилась к пляжному сезону 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Холли Берри в 51 год сохранила девичью фигуру, которую она с удовольствием демонстрирует в Сети. Личным примером она мотивирует подписчиц своего «Инстаграма» поскорее подготовиться к пляжному сезону. Актриса поделилась своими мыслями, об уважении к собственному телу.
«Для меня — прекрасное тело — это гораздо большее, чем просто хорошая фигура в бикини. Это больше о чувствах», — пишет звезда. — «Неважно, в какой форме находится ваше тело. Если вы можете надевать бикини и плавать в нем, это уже победа!».
Холли рассказала, что поддерживать себя в прекрасной физической форме помогает обыкновенный мяч.
«Вы делаете 8 отжиманий над мячом. Затем прыгаете так высоко, как можете, а потом сразу же выполняете 8 приседаний, заставляя ваши ягодицы касаться мяча», — поделилась секретом актриса.
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