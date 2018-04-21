Холли Берри подготовилась к пляжному сезону

Холли Берри в 51 год сохранила девичью фигуру, которую она с удовольствием демонстрирует в Сети. Личным примером она мотивирует подписчиц своего «Инстаграма» поскорее подготовиться к пляжному сезону. Актриса поделилась своими мыслями, об уважении к собственному телу.

«Для меня — прекрасное тело — это гораздо большее, чем просто хорошая фигура в бикини. Это больше о чувствах», — пишет звезда. — «Неважно, в какой форме находится ваше тело. Если вы можете надевать бикини и плавать в нем, это уже победа!».

Холли рассказала, что поддерживать себя в прекрасной физической форме помогает обыкновенный мяч.

«Вы делаете 8 отжиманий над мячом. Затем прыгаете так высоко, как можете, а потом сразу же выполняете 8 приседаний, заставляя ваши ягодицы касаться мяча», — поделилась секретом актриса.