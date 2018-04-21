Демистификация менструации

Менструация так же естественна, как сердцебиение. И все же для самых уязвимых женщин мира — включая беженцев, бездомных, подростков и лиц, перемещенных в результате чрезвычайных ситуаций — это время может быть мучительным, даже опасным опытом.

Во многих обществах женские месячные является темой, окутанной эвфемизмом и секретностью, благодаря общинным убеждениям, из-за которых девушки и женщины чувствуют себя смущенными, изолированными и неуверенными. Когда это сочетается с отсутствием доступа к санитарным средствам или к безопасным, уединенным местам для их использования, результаты могут быть социально и эмоционально разрушительными.

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Сложности, связанные с менструацией, могут отрицательно сказаться на возможности работать или посещать школу, усугубляя тревогу, стресс и страх женщин и девочек. Небезопасные менструальные практики, также могут повлечь за собой серьезные риски для здоровья. Например, в некоторых странах Черной Африки и в Южной Азии женщины и девочки часто вынуждены использовать неэффективные и негигиеничные средства защиты, такие как грязь, листья или навоз, что увеличивает риск заражения.

Очевидно, что женщинам и девочкам необходим легкий доступ к адекватному запасу средств гигиены для удержания или впитывания менструальной крови. Они также нуждаются в безопасных, уединенных местах для мытья и утилизации отходов. Кроме того, девочкам необходима достоверная информация о менструации, для того чтобы понять, что с ними происходит, и разработка стратегии гигиенического регулирования этим периодом. Это относится как к богатым, так и бедным странам.

К счастью, активисты, благотворительные организации и ученые начинают решать эти глобальные потребности. Например, Bloody Good Period, основанная одной из нас, была создана, чтобы помочь беженцам и просителям убежища в Соединенном Королевстве получить доступ к бесплатным продуктам женской гигиены. До создания организации, эти предметы обычно не предоставлялись тем, кто в них нуждался; так называемый период бедности — финансовые трудности, связанные с оплатой женских гигиенических средств — является серьезной проблемой в Великобритании и за ее пределами.

Сегодня, Bloody Good Period ежемесячно жертвует санитарно-гигиенические продукты — включая прокладки и тампоны, а также подгузники и туалетные принадлежности — более чем десяткам Британским ресурсным центрам для просителей убежища. Организация также поставляет дезодоранты и зубные щетки мужчинам, которые часто берут прокладки для членов семьи. Как недавно заявила одна из просительниц убежища в Лидсе, программа изменила ее жизнь; до доступа к бесплатным средствам гигиены в центре социальной помощи, во время менструации она боялась садиться на кушетку, из-за страха протечки.

И все же, несмотря на прогресс в оказании помощи некоторым женщинам, многие другие по-прежнему сталкиваются с этой несправедливостью. Гигиена в период менструации имеет важное значение для женского здоровья, образования, мобильности и безопасности, и поэтому должна рассматриваться как основное право человека. Для обеспечения этого права, три задачи требуют неотложного внимания.

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Во— первых, мы должны дать женщинам и девочкам возможность сделать осознанный выбор в отношении своего тела. Менструация не является односторонней проблемой; женщины, находящиеся в уязвимом положении, имеют уникальные потребности. Поэтому стратегии человеческого развития должны сосредоточиться на охвате как можно большего числа женщин и девочек, а также поставке продуктов и решений, которые позволят управлять этими периодами безопасным, комфортным и индивидуальным способом.

Во-вторых, мы должны повысить осведомленность и улучшить образованность о менструальном процессе. Помогая девочкам понять и открыто говорить о своих циклах, можно сломать табу, связанное с менструацией, и улучшить санитарно-гигиенические привычки при этом процессе. Исследования показывают, что многие девушки во всем мире — и особенно на Глобальном Юге — просто не готовы к менструации; образованность может в этом помочь.

Наконец, нам нужны решения, основанные на фактах. Слишком часто, предвзятые предположения направляют разработку политики. Когда программы разрабатываются совместно с тщательными исследованиями, эффект может быть драматичным. Например, в Уганде совместное исследование SOAS-Oxford о менструации, показало, что девочки-подростки часто пропускают школу из-за отсутствия доступа к чистым санитарно-гигиеническим средствам. Но, когда восьми школам были предоставлены многоразовые гигиенические прокладки и информация о менструации, количество девочек, посещающих школу увеличилось в среднем на 17%.

Международное медицинское сообщество должно работать сообща для решения менструальных потребностей женщин и девочек во всем мире; единого решения этой глобальной проблемы не существует. Но тишина, окружающая естественный процесс менструации, должна быть прервана, чтобы женщины и девочки могли получить необходимые санитарные продукты по доступным ценам.