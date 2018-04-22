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Роза Сябитова не стесняется своей фигуры
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Роза Сябитова не стесняется своей фигуры 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Роза Сябитова не только подбирает мужей и любовников своим клиенткам. О себе главная сваха страны тоже не забывает. В своем «Инстаграме» она разместила фото, сделанное для издания «СтарХит». На нем ведущая «Давай поженимся!», одетая в купальник, держится за руки с молодым человеком.
«Годы, любовников и бокалы вина — это то, что не следует подсчитывать». Итальянская пословица. Как это верно!«, — гласит подпись к снимку.
Однако совсем не молодой мускулистый любовник привлек внимание подписчиков Розы, а ее фигура. Женщину жестко раскритиковали за полное отсутствие 'пятой точки». Грудь же, по мнению фолловеров, силиконовая. Многие возмущены подобными снимками мусульманки в принципе.
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