Штрафом детям не поможешь

Депутат законодательного собрания Владимир Петров предложил штрафовать беременных за употребление табака и алкоголя. Сумма взыскания составит пять тысяч рублей, а провинившихся будут ставить на профилактический учет. Кроме того, санкциями будут облагаться и те, кто продал будущей матери «запрещенные» товары. Чтобы обезопасить себя, продавцу придется просить у покупательницы документ, подтверждающий беременность.

За что еще предложите штрафовать? За гуляние в общественных местах? За выход из дома после 21:00? За ношение каблуков на третьем месяце беременности? Не кажется ли вам, что личная жизнь любой сознательной категории населения, она — как бы это выразить без тавтологии — личная? Хочет она себя травить, пусть травит, хочет курить — в разрешенных для того местах — пожалуйста. Это не та сфера, которую можно регулировать законодательно.

К тому же, что толку от запретов и штрафов, если их сути все равно никто не понимает. Куда эффективнее меры не карательные, а дружественные, так сказать, разъясняющие. Организуйте лекции о вреде курения, покажите фотографии того, как алкоголь влияет на развитие будущего чада, проведите экскурсию в наркодиспансер, наконец. Создайте все условия для того, чтобы женщина сама бросила сигарету и больше никогда к ней не притронулась, еще бы и спасибо вам за это сказала.

Практика показывает, что на любой запрет реакция идет обратная. Ну просто по принципу «на зло». А беременная женщина — само по себе существо хрупкое и чувствительное, остро реагирующее на любые покушения в свой адрес. И действовать с ней нужно мягко, с пониманием, методом деликатного внушения, а не финансовой поркой за малейшую слабость. Половина курящих матерей — представительницы далеко не самых обеспеченных семейных очагов. Курить и пить от штрафа они уж точно не бросят, а вот метать огненные взгляды в сторону депутатов и огрызаться, что у них последние деньги на пеленки для новорожденного отнимают — это я вам гарантирую.

Здесь не дисциплины недостаток, а проблема образования. Алкогольная и наркотическая зависимости — это болезни, от которых надо лечить. И принцип штрафа, который может быть весьма эффективным в сдерживании многих других пороков человечества, в данном случае кризис лишь усугубит. Поговорите с мужьями, пусть найдут альтернативу столь негативным антидепрессантам. Пообщайтесь с женщинами, пусть осознают и раскаются. Самый сладкий плод — запретный. Так зачем лишний раз провоцировать?

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Тортилла дурою была

Колонка обозревателя «ВМ» Оксаны Крученко

Депутаты придумали запретить беременным женщинам курить и употреблять алкоголь. Инициатива принадлежит члену законодательного собрания Ленинградской области Владимиру Петрову. Поддерживаю Петрова двумя руками. Как мать двоих сыновей, дожившая до такого возраста, когда уже можно осудительно покачивать головой при виде девушки на сносях и с сигаретой. Как какая-нибудь Тортилла, которая «сама была такою триста лет тому назад» и только со временем поняла, как правы были тетки-мамки-няньки и диктор из телевизора, повторявшие свое «вредно» (далее…)