Тортилла дурою была

Депутаты придумали запретить беременным женщинам курить и употреблять алкоголь. Инициатива принадлежит члену законодательного собрания Ленинградской области Владимиру Петрову

Поддерживаю Петрова двумя руками. Как мать двоих сыновей, дожившая до такого возраста, когда уже можно осудительно покачивать головой при виде девушки на сносях и с сигаретой. Как какая-нибудь Тортилла, которая «сама была такою триста лет тому назад» и только со временем поняла, как правы были тетки-мамки-няньки и диктор из телевизора, повторявшие свое «вредно». Но кто б их слушал? Тогда, «триста лет тому назад» плевать она хотела на советчиков, потому что сама умная, потому что это ее жизнь и потому что нечего совать нос в чужие дела. Видно, не хватало чего-то в черепной коробке. Видно, зона головного мозга, где формируется ответственность за завтра отчаянно спала. Для той Тортиллы завтра не существовало. Только череда сменяющих друг друга сегодня. А сегодня ей хотелось глубоко втягивать ароматный дым сигарет с ментолом, медленно выпускать его, изящно стряхивать ноготком пепел и пить с подружками вино. Ну не дура?

Козырять свободой выбора, дескать, женщина сама вправе выбирать, курить ей во время беременности или нет, вообще не в тему. Демократическому обществу лучше помолчать про права и подождать, пока все утрясется. Не тот, по-моему, случай. А то можно договориться до абсурда вроде того, что мать сама принимает решение дать миру нового человека и сама же решает, быть ли тому здоровым. Эмбрион пьет и курит вместе с родительницей. Его права и свободы еще не родились. Палата номер шесть какая-то.

Да, я поддерживаю Петрова двумя руками. И прекрасно при этом понимаю, что одним запретом он не заставит будущих мам отказаться от сигарет и выпивки. Всех поголовно, точно. На вокзалах и перронах, в тамбурах электричек, например, тоже запрещено курить, и что? Как дымили, так и дымят. Потому что законодательный запрет — это лишь теория. Ее для нас, как правило, бывает мало. Наклейка с перечеркнутой сигареткой — это не страшно. Для нас убедительней практика. Помните, как гаишники приучали автовладельцев пристегиваться за рулем? Штрафовали на чем свет стоит: нет ремня — плати, нет ремня — плати. На каждом углу отлавливали. Прям достали! Со временем рефлекс выработался, откуда— то взялась сознательность. Теперь никто и не вспомнит, как быковал «не пристегивался и не собираюсь» — все паиньки стали. Камеры кругом рефлекс поддерживают в рабочем состоянии: чтобы не терялся.

Прибегать к такой же схеме с курящими беременными смешно и невыполнимо — не устраивать же на них облавы. А вот о серьезных штрафах я бы на месте депутатов подумала. Ой, представляю, как сейчас морщатся молодые, да толерантные. А мне, Тортилле, все равно. Я Петрова поддерживаю.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Штрафом детям не поможешь

Колонка обозревателя «ВМ» Евгении Стоговой

Депутат законодательного собрания Владимир Петров предложил штрафовать беременных за употребление табака и алкоголя. Сумма взыскания составит пять тысяч рублей, а провинившихся будут ставить на профилактический учет. Кроме того, санкциями будут облагаться и те, кто продал будущей матери «запрещенные» товары. Чтобы обезопасить себя, продавцу придется просить у покупательницы документ, подтверждающий беременность.

За что еще предложите штрафовать? За гуляние в общественных местах? За выход из дома после 21:00? За ношение каблуков на третьем месяце беременности? Не кажется ли вам, что личная жизнь любой сознательной категории населения, она — как бы это выразить без тавтологии — личная? Хочет она себя травить, пусть травит, хочет курить — в разрешенных для того местах — пожалуйста. Это не та сфера, которую можно регулировать законодательно (далее…)