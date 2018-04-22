Персидские киски

«Лента.ру» продолжает цикл статей о жизни диктаторов. На прошлой неделе мы рассказывали о супруге аргентинского лидера Хуана Перона — Эвите. Не занимая ни одной официальной должности, она пользовалась невероятным влиянием, простые аргентинцы прощали дочери служанки и фермера даже темное прошлое. Она стала иконой стиля для десятков тысяч латиноамериканцев. На этот раз речь пойдет об иранском шахе Мохаммеде Резе Пехлеви, которого нынешние иранские власти изображают одним из жесточайших диктаторов современности, а биографы придают его образу романтический окрас, утверждая, что хоть он и женился трижды, всю жизнь любил только вторую супругу, которая так и не смогла родить ему детей. Подтверждений этому нет. Зато известно, что на содержание бывшей супруги шаха ушли десятки тысяч долларов.

К свадьбе иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и принцессы Сорайи было приковано внимание мировых СМИ. Торжество проходило в Мраморном дворце и праздновалось с невиданным размахом. Красивая невеста блистала в роскошном платье от Christian Dior. Знаменитый французский модельер расшил его жемчугом, украсил бриллиантами и перьями марабу. Для создания наряда, весившего 20 килограммов, потребовалось более 30 метров ткани серебристого цвета. Довершал картину белоснежный норковый полушубок.

Дворец украшали флористы из Нидерландов: специально для этого в Иран доставили около полутора тонн любимых цветов будущей супруги шаха — тюльпанов, гвоздик и орхидей. Развлекать гостей из Рима приехали артисты цирка. Праздничные поздравления чете Пехлеви направили лидеры многих государств, и среди подарков были по-настоящему роскошные вещи. Так, советский вождь Иосиф Сталин прислал элегантную норковую шубу и телефон, инкрустированный черными бриллиантами, британская королева Елизавета Вторая — старинные серебряные подсвечники, президент США Гарри Трумэн — фарфоровый сервиз.

Гостям, присутствовавшим на торжестве, предложили вместо подарков молодым перечислить деньги благотворительным организациям, которые помогают нищим в Иране.

По словам биографов, шах Пехлеви в своей супруге души не чаял и готов был выполнить любой ее каприз. Молодожены много путешествовали, посетили СССР, Турцию, Индию, Испанию, США и другие страны. Сорайя заботилась о муже и занималась благотворительностью. Все казалось безоблачным, однако иранцев с каждым днем все больше беспокоило то, что за семь лет брака у пары так и не появились дети. Отсутствие наследников, казалось, не пугало шаха: он даже хотел изменить конституцию, чтобы трон достался его младшему брату Али Разе.

Против этого выступило шиитское духовенство. К тому же в 1954 году Али погиб, и Мохаммеду пришлось вновь заняться вопросом престолонаследия. Несмотря на лечение в лучших американских клиниках, Сорайя так и не смогла забеременеть. Предприимчивый шах придумал выход из положения, решив взять вторую жену. Однако его супруга была категорически против, подала на развод и уехала к родителям в Германию. Как вспоминают очевидцы, опубликованное ею послание долгие годы заставляло прослезиться иранских домохозяек. Звучало оно примерно так: «Поскольку Мохаммеду Резе Пехлеви важно иметь прямого наследника мужского пола, я с величайшим сожалением жертвую собственным счастьем ради благополучия всей страны. Таким образом я сообщаю, что мы с Его Величеством расстаемся».

По словам приближенных, после разрыва Пехлеви часто навещал бывшую супругу, заваливая ее дорогими подарками и цветами. Он настоял на том, чтобы за ней сохранился титул принцессы, дипломатический паспорт, позволявший ей беспрепятственно ездить по миру, а также подарки и драгоценности, которые она получила от него в браке. Помимо этого, он выплачивал бывшей жене алименты в размере семи тысяч долларов — по тем временам немало.

Какое состояние было у Сорайи, не уточняется, но известно, что принадлежавшая ей недвижимость оценивалась в 40-50 миллионов евро. В 2012 году аукционный дом Christie's выставил на продажу некоторые ее ювелирные украшения, и одно из колец с бриллиантом было продано за 100 миллионов долларов.

Будущий правитель Ирана Мохаммед Реза Пехлеви с детства был неплохо знаком с западными традициями: он учился в Швейцарии, любил европейский образ жизни. Даже в офицерском училище Тегерана обучение проходило на западный манер. К власти он пришел в возрасте 22 лет, однако из-за сильного влияния парламента его деятельность практически не была заметна. Особенно сложной его жизнь стала при премьер-министре Мохаммеде Мосаддыке, который выслал из страны сестру шаха, конфисковал принадлежавшие ему земли, урезал бюджет и запретил встречаться с иностранными дипломатами. Впрочем, политика, проводимая главой правительства, не понравилась военным, и в августе 1953 года на улицы Тегерана вышли танки, Мосаддыка отправили в отставку, непокорный парламент разогнали, а шах получил в своей стране абсолютную власть.

Называть Пехлеви традиционным диктатором, стремившимся любой ценой удержаться у власти, было бы неправильно. Однако на территории страны действовала тайная полиция, обладающая неограниченными полномочиями арестовывать, задерживать и допрашивать подозреваемых, а граждане не имели возможности критиковать государственную политику — все, что хоть как-то интересовало власть, просматривалось и прослушивалось. Слежка велась даже за иранскими студентами, обучавшимися за границей.

При этом шах вынашивал планы по полной перестройке иранского общества, превращения страны в промышленную державу. Рост цен на нефть пришелся как раз кстати и позволил ему провести масштабные реформы. На Западе это оценили, назвав произошедшее «белой революцией шаха и народа». В Иране улучшилась система образования, внедрялись новые технологии, проводились индустриализация и земельная реформа, строились новые дома и больницы, тысячи иранских студентов учились в США и Европе. Особенно вырос уровень жизни в городах.

В мире заговорили о новом экономическом чуде. Однако со временем ситуация изменилась. Происходившим были недовольны левые силы и шиитские радикалы. Из-за экономического бума начался всплеск коррупции среди чиновников и членов семьи шаха. После того как шах, страдающий от рака лимфатической системы, отправился на лечение за границу, в Тегеране вспыхнуло народное восстание. Власть перешла к аятолле Хомейни. В апреле 1979 года в Иране провели референдум, на котором 98 процентов граждан проголосовали за преобразование Ирана в исламскую республику. Остаток жизни шах с семьей провел в изгнании — в Египте, Марокко, Мексике и на Багамских островах. Умер Мохаммед Реза Пехлеви через год после переворота.

В мировую историю Пехлеви вошел не только как последний шах Ирана, но и как настоящий герой-любовник. По словам современников иранского лидера, у него была бурная личная жизнь, которая легко могла бы стать основой любовного романа. Мохаммед Реза был женат трижды, и каждая новая супруга была моложе предыдущей.

Еще в офицерском училище он прослыл ловеласом. Его друзья вспоминали, что за понравившимися девушками он ухаживал очень красиво, не скупясь на комплименты и дорогие подарки. В 1937 году его отец шах Реза Пехлеви решил, что его семье было бы неплохо породниться с высокопоставленной египетской королевской семьей. В результате его сын женился на принцессе Фавзии Фуад. Голубоглазая брюнетка получила образование в Швейцарии, одевалась по западной моде и вела себя как типичная европейская девушка того времени.

Впрочем, семейная жизнь пары не заладилась с самого начала: каждый из супругов жил своей жизнью. Через шесть лет они разошлись. В этом браке у шаха появилась дочь Шахназ. Вторую супругу Пехлеви называют самой большой любовью его жизни. Биографы пишут, что, увидев Сорайю Исфандияри-Бахтиари, дочь посла Ирана в ФРГ и немки, Мохаммед Реза влюбился с первого взгляда. В тот же вечер он сделал ей предложение. На помолвку щедрый шах подарил возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом в 22,37 карата. Но спустя несколько лет им пришлось расстаться — из-за отсутствия детей.

В третьем браке мечта шаха о наследниках все же сбылась. На приеме в иранском посольстве в Париже ему представили студентку архитектурного университета Фарах Диба. Через несколько месяцев состоялась свадьба. Платье для невесты создал Ив Сен Лоран. Через год у супругов родился сын Реза Кир. Всего Фарах подарила шаху четверых детей: двух мальчиков и двух девочек. В 1967 году ее короновали как императрицу Ирана и присвоили титул шахбану. До того как ее мужа свергли, Фарах занималась благотворительностью, развитием медицины и борьбой за права женщин в Иране. Уже после смерти супруга по приглашению американских властей она обосновалась в США и впоследствии выпустила книгу «Моя жизнь с шахом», ставшую бестселлером.