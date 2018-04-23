Ученые имплантировали маленький человеческий мозг мыши

Имплантация органов и тканей — вещь в науке далеко не новая. Не первый день существуют и так называемые кортикальные наборы. Это искусственно выращенные мозговые клеточные органоиды, представляющие собой, по сути, «кусочек мозга в миниатюре». Их используют, например, для изучения шизофрении. Но недавно был проведен беспрецедентный эксперимент, в ходе которого такой «миниатюрный мозг» имплантировали мыши.

Подопытный грызун в данном случае выступал «донором» крови и питательных веществ для небольшого мозга. Стоит отметить, что искусственные церебральные органоиды существовали и раньше, но жили они при этом в лабораторных условиях не более 5 недель. В ходе нынешнего эксперимента этот показатель удалось увеличить до 233 дней. Более того, эти клетки росли и развивались, и через примерно 50 дней около 80% имплантированных тканей успешно прижились. Но и это еще не все: получая кровь и питательные вещества, органоиды начали отращивать новые нейроны, включая некоторые высокоспециализированные клетки головного мозга.

Как уже было сказано, церебральные органоиды используются в основном для диагностики шизофрении, но эту технологию можно применить и для других задач. Например, можно будет создавать кортикальные наборы для людей с повреждениями мозга или проблемами развития мозговой ткани и пересаживать «недостающие части».

У кого-то может возникнуть вопрос: а не повлияли ли клетки человека на сознание мыши? Ученые утверждают, что нет. Поведение мышей с имплантатом не отличалось от поведения обычных грызунов, а при проведении теста на память некоторые особи хоть и делали меньше ошибок, но все же их показатели не сильно отличались от показателей обычных мышей.