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Ученые имплантировали маленький человеческий мозг мыши
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Ученые имплантировали маленький человеческий мозг мыши 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Имплантация органов и тканей — вещь в науке далеко не новая. Не первый день существуют и так называемые кортикальные наборы. Это искусственно выращенные мозговые клеточные органоиды, представляющие собой, по сути, «кусочек мозга в миниатюре». Их используют, например, для изучения шизофрении. Но недавно был проведен беспрецедентный эксперимент, в ходе которого такой «миниатюрный мозг» имплантировали мыши.
Подопытный грызун в данном случае выступал «донором» крови и питательных веществ для небольшого мозга. Стоит отметить, что искусственные церебральные органоиды существовали и раньше, но жили они при этом в лабораторных условиях не более 5 недель. В ходе нынешнего эксперимента этот показатель удалось увеличить до 233 дней. Более того, эти клетки росли и развивались, и через примерно 50 дней около 80% имплантированных тканей успешно прижились. Но и это еще не все: получая кровь и питательные вещества, органоиды начали отращивать новые нейроны, включая некоторые высокоспециализированные клетки головного мозга.
Как уже было сказано, церебральные органоиды используются в основном для диагностики шизофрении, но эту технологию можно применить и для других задач. Например, можно будет создавать кортикальные наборы для людей с повреждениями мозга или проблемами развития мозговой ткани и пересаживать «недостающие части».
У кого-то может возникнуть вопрос: а не повлияли ли клетки человека на сознание мыши? Ученые утверждают, что нет. Поведение мышей с имплантатом не отличалось от поведения обычных грызунов, а при проведении теста на память некоторые особи хоть и делали меньше ошибок, но все же их показатели не сильно отличались от показателей обычных мышей.
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