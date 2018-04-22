10 интересных фактов о пионах, о которых вы могли не знать

Этим цветам, родиной которых является Китай, Южная Европа и запад Северной Америки, уже более 2000 лет. Известно, что в Китае, например, эти цветы были в почете еще до 200 года до нашей эры.

Греки верят, что свое название это растение получилось от Пеона — ученика бога врачебного искусства Асклепия. Согласно легенде, учитель разгневался на одного своего ученика за то, что тот превзошел его во всем, включая талант, и захотел его отправить. Однако Пеону удалось спасти юношу, и чтобы избежать повторения ситуации, он превратил его в красивый цветок.

Кстати, еще с давних времен считается, что цветы пиона помогают снять головную боль, облегчить приступы астмы и справиться с депрессией. Вот тут не можем не согласиться. Одного взгляда на это удивительное растение достаточно, чтобы сразу же поднялось настроение. И вообще, вплоть до начала XIX века пионы использовали только как лекарственные растения.

А вот в США даже есть ассоциация любителей пионов, которая недавно создала премию за лучший вид этого растения для ландшафтного дизайна. Идея заключается в том, что компетентное жюри оценивает не только красоту и качество самого цветка, но и то, насколько гармонично он смотрится в ландшафте.

К слову, это растение является настоящим рекордсменом по количеству бутонов. Так, например, на одном кусте в момент распускания бутонов может насчитываться от 50 до 100 цветов. При этом диаметр цветов некоторых сортов пионов может составлять до 25 сантиметров.

Пион считается государственным цветком в Китае и Индии, а также символом американского штата Индиана. И на двенадцатую годовщину свадьбы, кстати, принято преподносить именно букет пионов.

В свое время знаменитый путешественник и первооткрыватель Марко Поло высказался о пионах весьма оригинальным образом. Он назвал эти цветы «розами, такими большими, как кочан капусты».

Некоторые люди верят, что корни пиона наделены особой силой и могут приносить удачу владельцу. Поэтому их используют в качестве талисмана, чтобы привлечь успех и благосостояние. Специалисты по фэн-шуй подтверждают, что эти цветы обладают магической силой, и советуют дома держать букетик пионов.

Хиллари Дафф, Гвинет Пэлтроу и Дрю Берримор ни за что не пройдут мимо пионов — и готовы рассказывать о своей любви к этому растению бесконечно. В США вообще очень трепетно относятся к этим цветам. Например, согласно популярной американской поговорке, ничто не может так осчастливить женщину, как букет свежих пионов, преподнесенный вовремя.

В настоящее время практически ни одна свадебная церемония не обходится без пионов (в качестве букета для невесты или в виде украшения места проведения торжества). Оно и понятно. Считается, что именно эти цветы символизируют удачу и крепкий, счастливый брак.

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