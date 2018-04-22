Жанна Бадоева изменила своим традициям ради икры

Популярная телеведущая Жанна Бадоева известна своим поклонникам как большая любительница кофе. Практически каждое утро она старается начать с чашки бодрящего напитка. Но сейчас женщина изменила устоявшейся традиции. Правда, по весьма существенному поводу.

Телеведущая и дизайнер, прославившаяся за счет участия в травел-шоу «Орел и решка», постоянно выкладывает в сеть фотографии с чашкой кофе. Заядлая любительница этого напитка никогда не скрывала своего пристрастия к нему и признавалась, что это уже стало ее традицией. Однако сейчас знаменитость отправилась по рабочим делам в Астрахань, где ее устоявшиеся привычки разбились об одно из местных угощений. «Ну, если уж и менять (на время) утренние кофейные традиции, то только на икорные. Хорошего всем настроения сегодня, а я побежала снимать дальше программу про Астрахань!»

Впрочем, поклонники Бадоевой нисколько не огорчились таким изменениям в привычках своего кумира. Наоборот, многие из них отметили, что появилось хоть какое-то разнообразие в публикациях телеведущей. А другие просто поддержали такой настрой Жанны и попытались перевести и свои комментарии в шутливую форму. «Классно тоже хочу икру чёрную…» «Икорки, поди, наелась… Здорово везде побывать…» «Можно к вам? Помогу в нелегком деле (поедании икры)!» «Тоже хочу икру, но кофе каждый день — это неизменно!» «Ради икры в виде исключения можно отойти от кофе…» «Я понимаю, что времени на все не хватает, но блог становится не интересным. Вижу фотографию любимой Жанны Бадоевой и сразу мысль — о, снова пара слов про то, как она идет пить кофе. Ладно, в этот раз с икрой…» Кстати, уже в следующей своей публикации Жанна рассказала, что побывала в астраханской пустыне и попыталась с помощью поклонников найти в городе заведение, в котором можно насладиться хорошим кофе.

К слову, сама Бадоева вот уже пять лет вместе с детьми проживает в Италии. Там она вышла замуж в третий раз и, по собственным словам, уже полностью привыкла к жизни в другой стране. О том, как проходила ее адаптация к новой культуре, звезда рассказала в своем Инстаграме. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!