Почему исчезают альфа-самцы

Альфа-самец. Даже если вы никогда раньше не слышали этого слова, его значение будет понятно без подсказок: «альфа», значит, первый, доминирующий. В племени, в роду, в древнем поселении всегда был главный мужчина, который был физически сильнее остальных, мог защитить, накормить (благодаря удачной охоте), при необходимости навести порядок внутри человеческого сообщества. Право выбора лучших женщин всегда было за ним. [С-BLOCK]

Со временем образ альфа-самца менялся. Рыцарь, мушкетер, латифундист, «владелец заводов, газет, пароходов», банкир. В глазах женщины — это всегда тот, за кем, как за каменной стеной.

Однако научно-технический прогресс в последние несколько десятков лет сделал неимоверный рывок, мы живем в совершенно другом — электронно-цифровом мире, и вместе с ним сами становимся другими. [С-BLOCK]

Основатель метода социобиологического анализа профессор Юрий Новоженов утверждает, что эволюция человека происходит ежедневно. Люди меняются под воздействием внешних условий, которые накладывают свой отпечаток на уровень мышления, поведенческие характеристики и привычки человека.

К примеру, сегодня сама по себе физическая сила вряд ли будет считаться главным достоинством мужчины. Да и наличие большой суммы денег не всегда притягательно для женщины, которая собирается строить семью.

Британский журнала Science Alert провел опрос женщин, готовых создать семью. Более половины опрошенных отметили среди наиболее желательных у будущего супруга такие качества, как надежность, верность, умение и желание заниматься детьми, большую часть свободного времени уделять семье.

Все перечисленное мало относится к альфа-самцу. Скорее, этот тип мужчины можно назвать омега-самцом (альфа — первая буква алфавита, омега — последняя). И такой тип мужчин для женщин сегодня наиболее привлекателен. [С-BLOCK]

Подобная перемена женских предпочтений так объясняется биофизиками: альфа-самец — лидер во всем. Именно этот тип мужчин преобладает среди известных политиков, крупных бизнесменов, именитых спортсменов, звезд эстрады и кино. Как утверждают психологи, многие из них могут годами не встретить женщину, которая отказала бы им в близости. Поэтому мало кто из них дорожит отношениями с дамой.

А женщине как хранительнице семейного очага нужны в первую очередь надежность, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Несколько лет обеспеченной жизни могут закончиться очень быстро. Потом ее избранник поменяет ее на другую.

Есть еще одна причина, по которой современная женщина чувствует себя некомфортно с альфа-самцом. Сегодня дамы очень самостоятельны, образованны, имеют собственные увлечения, привычки и хотят, чтобы их вторая половина с этим считалась. А мужчина–лидер не привык «обращать внимания на чьи-то прихоти. [С-BLOCK]

Канадский журнал Social Psychological and Personality Science дал портрет классического омега-самца, который пользуется наибольшим спросом у женщин, мечтающих создать семью. Это уверенный в себе мужчина, который не будет из кожи вон лезть, чтобы, в отличие от альфа-самцов, кому-то что-то доказывать. Ради достижения своих целей он не станет рисковать (альфа-самцы без этого жить не могут), так как у него масса других способов добиться желаемого.

Он спокоен, добр, нежен. Этот мужчина не постесняется и кофе любимой в постель подать, и массаж ей сделать после трудного дня. Для него — не проблема посвятить целый день детям или долго и тщательно готовить сюрприз для жены. Все эти хлопоты он предпочтет многочисленным друзьям, которых у него, кстати сказать, бывает очень мало. Он просто знает себе цену и живет так, как считает нужным, ничего и никому не доказывая.