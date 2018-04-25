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14-летний школьник попал под колеса микроавтобуса в Приморье
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14-летний школьник попал под колеса микроавтобуса в Приморье 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
Сегодня, 23 апреля, стало известно о жутком ДТП в Артеме (Приморье), где пешеход угодил под колёса микроавтобуса, сообщает «Инфореактор».
По данным краевого УМВД, авария произошла недалеко от улицы Кирово. Сообщается, что 14-летний подросток попал под колеса маршрутного такси Ford Transit bus. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и медики. В ходе разбирательств выяснилось, что 65-летний водитель из Находки не успел своевременно среагировать и затормозить. Несовершеннолетний подросток был экстренно госпитализирован с закрытым переломом бедра.
Отмечается, что 14-летний школьник выбежал на проезжую часть за футбольным мячом, из-за чего и попал под колёса иномарки. По факту аварии проводится проверка.
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