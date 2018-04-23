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В Приморье автобус сбил 14-летнего подростка. Школьник получил перелом бедра
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В Приморье автобус сбил 14-летнего подростка. Школьник получил перелом бедра 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Стаж вождения водителя — 39 лет.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе улицы Кирова. На место прибыл наряд Госавтоинспекции, бригада медиков.
Установлено, что 65-летний житель Находки, управляя маршрутным автобусом Форд Транзит Бас, совершил наезд на 14-летнего подростка, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины.
В результате автоаварии школьник получил телесные повреждения в виде закрытого перелома бедра и был госпитализирован.
Со слов очевидцев, группа детей играла в мяч. В какой-то момент мяч выкатился на дорогу и школьник побежал за ним.
Стаж вождения водителя Форд Транзит Бас — 39 лет. В 2018 году к административной ответственности за нарушения ПДД мужчина не привлекался.
По факту ДТП возбуждено дело об административном производстве.
Для принятия мер профилактического характера к подростку и его родителям материал направлен в инспекцию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Полиция напоминает: приближается летний сезон, у школьников начнутся каникулы. В этот период ребята большую часть времени проводят на улице. Чтобы не случилась беда, родителям необходимо контролировать их. Расскажите, что переходить проезжую часть дороги нужно только согласно Правилам дорожного движения. Ни под каким предлогом нельзя выезжать на дорогу на велосипедах, скейтах и самокатах, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Артему.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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