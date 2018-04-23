Галина Юдашкина объяснила, почему отказалась рожать в России

Осенью прошлого года стало известно, что Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков станут родителями во второй раз. Незадолго до родов Юдашкина вместе со старшим сыном Анатолием улетела в США. Радостное событие произошло 28 марта — Галина и Петр стали счастливыми родителями сына, которого назвали Аркадием.

Оба ребенка Галины появились на свет в США. Поклонники не раз спрашивали у молодой мамы, почему она отказывается рожать в России, ведь и на родине есть хорошие престижные клиники, в которых рожают почти все отечественные знаменитости. Кроме того, Галину обвиняли и в отсутствии патриотизма, ведь дети, рожденные в США, автоматически получают американское гражданство.

На днях Юдашкина все же решила объяснить пользователям свое решение. Она отметила, что ее супруг Петр Максаков также имеет американское гражданство. Однако на самом деле Юдашкина улетела оба раза рожать в Америку исключительно из-за погоды, так как в конце марта в России еще холодно и на улице много грязи и слякоти, а Галина хотела, чтобы новорожденный малыш получил заряд солнечной энергии и первый месяц жизни провел в теплой погоде.

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