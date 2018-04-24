«Было „весело“». На Урале пациентка проглотила иглу на приёме у стоматолога

Жительница Челябинской области на приёме у стоматолога случайно проглотила инструмент, похожий на иглу, об этом пациентка рассказала на популярном развлекательном портале.

«Выскользнул из рук»

«Живу в небольшом городе в Челябинской области. В понедельник я пошла в частную стоматологию, чтобы вылечить больной зуб — нижнюю «семёрку». Обратилась к доктору с большим стажем, у которого бывала ранее и меня всё устраивало. Десну обезболили, убрали старую пломбу, удалили нервы, врач работал ка-файлом, и тут-то и произошло ЭТО. Не знаю, каким образом, но инструмент длиной 35 мм выскользнул из рук стоматолога», — рассказала пользователь под ником lerinaka.

По словам женщины, она почувствовала только, как что-то задело стенку горла. Врач стал искать потерянный инструмент, предложил пациентке прополоскать горло, но инородное тело так и не нашлось. Женщина отправилась в поликлинику, чтобы сделать рентген.

«Изучив снимок, хирург предположил, что инородное тело находится на входе в пищевод. Меня отправили к врачу на ФГС, чтобы достать это «тело» эндоскопически. Но доктор не обнаружил «иглу». Учитывая, что я перед походом к стоматологу позавтракала — было «очень весело» и страшно, вдруг из-за спазмов игла попадет в дыхательные пути», — рассказала женщина.

После неудачи в местной поликлинике супруг отвёз пациентку в ближайший крупный город — Магнитогорск.

«В городской хирургии оказался очень хороший доктор, отправивший меня на рентгеноскопию — и только там было видно, что игла уже в толстом кишечнике. Меня оставили в больнице под наблюдением. Посоветовали либо лежать, либо стоять, ложиться и садиться медленно, не наклонять корпус вперед. Разрешили пить. Утром разрешили есть всё, чтобы «игла» вышла естественным способом. Я отдала предпочтение вязким безмолочным кашам, овощному рагу, бананам и яблокам, пила кисель и много воды. И на исходе третьих суток, за которые была израсходована тонна нервов, «игла» благополучно покинула мое тело естественным путем. Было очень страшно, очень. Я очень рада, что обошлось без лапаротомии», — описывает свои чувства героиня истории.

Женщина отметила, что некоторые врачи посчитали её «какой-то дурочкой, специально проглотившей иглу», и предполагали, что инструмент обломился и остался в зубе, однако рентген-микроскоп доказал правдивость её слов

«Будьте здоровы и внимательны на приёме у стоматолога», — обратилась автор поста к читателям.

«Скорее всего, инцидент произошел при обработке инструментом корневых каналов. Их обработка требуется при лечении пульпита или периодонтита прежде чем запломбировать зуб. Слюна попала на инструмент или перчатки стоматолога, и выпадение иглы вполне могло произойти. На моей практике таких случаев было всего два или три. Если врач успеет достать иглу еще из ротовой полости, то ничего страшного не случится. Если же довольно острый инструмент попадет в пищевод, он способен его повредить и даже разрезать. В таком случае без операции не обойтись», — прокомментировал ситуацию главный внештатный стоматолог минздрава Челябинской области Илья Сандаков.

В комментариях под постом и историей пользователи поинтересовались у автора, что стало с иглой после извлечения и собирается ли пациентка требовать компенсации от врача. Женщина сообщили, что иглу оставила себе «на память», а доктору вскоре позвонит и позже сообщит всем о результатах.

Страшные истории

История вызвала множество откликов среди пользователей Интернета. Одни «поблагодарили» женщину за новый страх, который будут испытывать в кабинете стоматолога, другие вспомнили похожие случаи из своей жизни.

«Я работаю в стоматологии ассистентом и видела подобный случай своими глазами, правда это была не игла, а часть наконечника (в который бор вставляется, которым «сверлят» зубы), я прямо видела, как эта деталь отскочила и улетела в горло пациентке, и она её тут же проглотила. Я тогда в таком сильном шоке была, не меньше пациентки, аж волосы на голове дыбом встали от ужаса, потому что была мысль, что ей ведь и в трахею могло улететь, что бы мы тогда делали? Ужас, ужас, ужас… Для меня это до сих пор №1 в топе самых жутких происшествий на работе. Такие вещи — большая редкость, но они случаются. Кого тут винить, это просто неудачное стечение обстоятельств, не значит, что врач плохой, просто у всех бывают ошибки и промахи, только вот у врачей они не прощаются», — написала участница обсуждения под ником Multitool.

«А мне врач, ставя анестезию, перерубил нерв, и теперь половина языка не чувствует вкуса уже второй год», — поделился историей пользователь mattahari.

«И я попугаю. Однажды доктор чистил мне каналы, потом повернулся чтобы что-то достать, а я «хлоп», и закрыла рот… Почувствовав, как игла, что все ещё торчала в зубе, вошла внутрь. Кажется, в тот момент врач напугался больше меня, а я ничего не почувствовала из-за сильного обезболивающего. Только потом кровить начало сильно», — рассказала пользователь Lusifer.

Среди участников обсуждения нашлись и стоматологи, которые напомнили, что для предотвращения описанной ситуации можно использовать специальный латексный платок — коффердам, который изолирует больной зуб от ротовой полости и позволяет врачу не беспокоиться, что выпавший мелкий инструмент попадёт в горло пациенту.

«Я любые лечебные манипуляции провожу только в коффердаме. В клинике, в которой работаю, его стоимость даже не учитывается. По крайней мере, отдельной позиции в прайсе нет. И могу сказать вам точно: если кончились (внезапно!) платки, то я растягивал перчатку, воздушный шарик. Коффердам — это мега удобно для стоматологов. Отсутствие его в клинике означает лишь нежелание его применять. Никаких других отговорок быть не может, включая длительность установки системы — 1 минута, иногда меньше», — написал пользователь drsmirnov.

«Много раз была у разных стоматологов в бесплатной и в платной поликлинике, но такую штуку не видела (В Москве)», — ответила на это пользователь kokorochan.