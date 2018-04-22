Жительница Челябинской области проглотила иглу на приёме у стоматолога

Жительница Челябинской области случайно проглотила иглу на приёме у стоматолога, о произошедшем женщина рассказала на одном из популярных интерне-порталов.

По словам женщины, на днях она отправилась к врачу в частной стоматологии, чтобы вылечить больной зуб на нижней челюсти. Она пояснила, что и ранее бывала у этого специалиста, и работа доктора не вызывала нареканий.

«Десну обезболили, убрали старую пломбу, удалили нервы, врач работал ка-файлом, и тут-то и произошло ЭТО. Не знаю каким образом, но инструмент длиной 35 мм выскользнул из рук стоматолога. Тогда я почувствовала что что-то задело стенку горла, закашлялась. Врач осмотрел рот, в надежде найти потерянный инструмент. Дальше мне предложили прополоскать горло, но безрезультатно. Никаких неприятных или колющих ощущений больше не было», — рассказала автор поста.

Женщине сделали рентген, затем попытались достать иглу эндоскопически, но врач не смог её найти.

«Учитывая, что я перед походом к стоматологу позавтракала — было «очень весело» и страшно, вдруг из-за спазмов игла попадет в дыхательные пути. Дальше муж увез меня в Магнитогорск в городскую хирургию. Там оказался очень хороший доктор, отправивший меня на рентгеноскопию — и только там было видно, что игла уже в толстом кишечнике. Меня оставили в больнице под наблюдением. Посоветовали либо лежать, либо стоять, ложиться и садиться медленно, не наклонять корпус вперед. Разрешили пить. Утром разрешили есть чтобы «игла» вышла естественным способом. Я отдала предпочтение вязким безмолочным кашам, овощному рагу, бананам и яблокам, пила кисель и много воды. И на исходе третьих суток, за которые была израсходована тонна нервов, «игла» благополучно покинула мое тело естественным путем. Было очень страшно, очень. Я очень рада, что обошлось без лапаротомии», — написала женщина.

В комментариях другие пользователи стали вспоминать неприятные истории, связанные с посещением стоматологии: кому-то сверлом повредили язяк, другие также глотали мелкие части инструментов.

«Да ничего на самом деле страшного. У вас все наконечники/сверла/тп довольно небольшие, и целиком трахею не перекроют. Положили бы и вызвали скорую, а на ней пациентка уехала бы на бронхоскопию», — успокоил всех остальных один из участников обсуждения.

Некоторые комментаторы поинтересовались у автора поста, вернула ли она инструмент стоматологу. Женщина ответила, что решила оставить иглу себе «на память». Ей посоветовали зафиксировать произошедшее и через суд потребовать от врача компенсации. Нашлись и те, кто в шутку посоветовал женщине идти работать шпагоглотателем, поскольку опыт у неё уже есть.