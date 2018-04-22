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Поклонники рассекретили таинственную девушку Ильи Глинникова
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Поклонники рассекретили таинственную девушку Ильи Глинникова 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Главный герой 5 сезона шоу «Холостяк» Илья Глинников озадачил поклонников снимком с таинственной незнакомкой, которой посвятил трогательный стих. Народные детективы произвели расследование и заподозрили, что у Ильи развивается роман с еще одной участницей шоу.
Актер Илья Глинников спустя некоторое время после окончания шоу расстался со своей избранницей, Екатериной Никулиной, огорчив поклонников, верящих в их пару. Однако на днях пользователи сети заподозрили, что холостяк больше не одинок. Артист обнародовал снимок, на котором запечатлен с таинственной девушкой, и посвятил своей спутнице трогательный стих. При этом лица незнакомки рассмотреть невозможно, поскольку на фотографии видны только тени.
«Мы с тобою две капли разные одной воды Слезы облака Разобьемся об землю стразами Разлетимся вокруг да около…» Также Илья указал, что фотография сделана на торгово-пешеходном мосту Багратион. Имея в распоряжении только контур подруги Глинникова и место, где был снимок, преданные фанаты артиста начали собственной расследование, в результате которого обнаружили возможную спутницу Ильи. Как оказалось, еще одна участница шоу «Холостяк» Мадина Тамова, которая в тот же день поделилась со своими поклонниками фотографией с того самого моста. Более того, подпись к фотографии носила романтический характер — Мадина сообщила, что слушает песню «What is love».
Поклонники оценили ее одежду, сумку в руке, и пришли в выводу, что тень на снимке Ильи Глинникова вполне могла принадлежать именно ей. «А, с Мадиной гуляли» «У Мадины есть фото с этого моста, и судя по очертаниям, это она» «Даже тень от сумки такой же, как у Мадины, и куртки кожаной» «А с кем встречается холостяк? Неужели правда там Мадина на фото?» «Да, по силуэту похожа и куртка, и сумка. И фото в один день в одном месте»
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