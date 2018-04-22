Время жарить мясо! Горожане открыли сезон пикников

Ее Величество погода, вопреки негативным прогнозам, все же старается подарить нам теплые деньки. Горожане маринуют мясо, берут шампуры и отправляются на пикник. Корреспондент «Вечерки» прошелся по местам отдыха москвичей.

Солнечный выходной день в Измайловском лесопарке. Шелест деревьев, приятный ветерок, ни облачка на небе. Здесь в районе Оленьева пруда находится разрешенное место для городского пикника. Найти его оказалось не так-то просто. Идем от станции метро «Измайловская» огульными путями и песчаными тропками. Наконец, встречаем нужный нам указатель. Если знать путь, то на дорогу от метро до официально разрешенного места для пикника уйдет от силы минут 20 неспешной ходьбы. Воздух на Оленьем пруду пропитался ароматом сочного шашлыка. Здесь и большие компании, и парочки, и семьи с детьми. Пожарить шашлык из курицы на решетке решили и друзья по институту Алина Козлова, Анастасия Корбуз и Максим Воробьев . — Мы живем здесь недалеко, — рассказывает москвичка Алина Козлова. — Пока погода позволяет, нужно выбираться на пикники. Сегодня открыли для себя шашлычный сезон 2018 года. Прогуливаемся вокруг Оленьего пруда. Вокруг достаточно чисто. Специально оборудованных мест со столиками и мангалами здесь не так уж и много. По пути встречаем москвичку Татьяну Иванову . Она вместе со своими друзьями решила отметить здесь свой день рождения. Для того, чтобы занять оборудованное место, им пришлось прийти пораньше. — Парк замечательный, — делится впечатлениями одна из отдыхающих Мария Солнцева. — На Оленьем пруду достаточно уютно, сама видела, как утром убирали мусор. Но столов здесь все же маловато.

У каждого отдыхающего свой особый рецепт приготовления мяса. В компании наших первых собеседников за маринование шашлыка отвечала Анастасия Корбуз. Она использовала смесь перцев, лимонный сок и минеральную воду. У Татьяны Ивановой свои секреты приготовления. Они настолько ценны, что раскрывать их она не захотела. Фирменный рецепт должен оставаться в тайне. На столах свежая зелень, вкуснейшие помидоры и огурцы. Москвичка Анна Курпатова в качестве гарнира к шашлыку заготовила грибы. С ней мы встретились еще на одной официальной площадке для пикника, которая находится в Восточном Измайлово рядом с 16-й Парковой улицы. Добраться сюда можно как на личном авто, так и на общественном транспорте. Неподалеку конечная остановка трамваев и автобусов. А вот от метро далековато, ближайшая станция «Первомайская» находится где-то в 20 минутах ходьбы. С продуктами и шампурами идти так долго не столь комфортно. Сама площадка пока еще заболочена — последствия обильных дождей. Найти ее можно по специальным указателям, которые расставлены на тропинках. — До майских праздников решили провести время на свежем воздухе с детьми, — рассказала Анна Курпатова. — Найти здесь свободное место было трудновато, желающих много, а столиков нет. Мангал пришлось взять с собой, те, что были здесь, быстро заняли. Еще одной точной в нашем гастрономическом маршруте стали зоны отдыха в Терлецком лесопарке в 10 минутах езды от метро «Новогиреево». Здесь развлечения на любой вкус и цвет. Помимо беседок с навесами и оборудованных мест под мангал в шаговой доступности поля для игры в футбол, баскетбол и волейбол и детские площадки. Быстрее всего к ним можно добраться со стороны Терлецкого проезда или улицы Металлургов. А те, кто решит пройтись до оборудованной площадки от Свободного проспекта, увидит красивейшие Терлецкие пруды. Сюда вместе с женой и дочерью в субботний денек пришел Иван Прозоров. Для него приготовление шашлыка — целое искусство. — Мясо я беру только у своих знакомых, у которых в деревне есть свое собственное хозяйство, — делится Иван своими секретами. — И это только свиная шея, которая сама по себе уже не требует других маринадов. Между кусочками всегда нанизываю помидоры, они придают шашлыку сочности. Во время нашего общения погода начала стремительно портиться. Отдыхающие тут же засобирались домой. Ничего, теплые солнечные деньки наступят совсем скоро. Главное, что москвичам будет где устроить аппетитные выходные. Как сообщили в ГПБУ «Мосприрода», на особо охраняемых природных территориях столицы организовано свыше 250 точек для пикников. Главное — не забывайте убирать за собой. Давайте уважать друг друга.

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