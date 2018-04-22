Фарфоровая посуда: виды росписи и популярные сюжеты

Изящный белоснежный фарфор безупречен сам по себе, но все-таки при выборе аксессуаров и посуды мы обращаем внимание на рисунок. Существует несколько способов нанесения изображения. Они влияют на стоимость готовых изделий и их устойчивость к агрессивным моющим средствам. Самый древний и ценный — ручная роспись, которую мастера наносят под глазурь или поверх нее. В первом случае художник рисует прямо на необработанной поверхности, затем покрывает прозрачным лаком и обжигает изделие. Благодаря тому, что слои запекаются вместе, получаются долговечные изделия: декор на них держится крепко и не отслаивается ни в микроволновой печи, ни в посудомоечной машине. Роспись статуэток, наносимая поверх лака, этими преимуществами не обладает: проведя рукой по рисунку, вы заметите, что он будет немного выпуклым.

Декорирование при помощи красок и глазурей может выполняться и автоматизировано. Один из способов печатного нанесения рисунка при помощи трафаретов называется шелкография. Эта технология имеет одно существенное ограничение — она подходит только для декорирования плоских предметов: тарелок, подносов.

Другой метод предполагает нанесение на поверхность изделия рисунка с переводной картинки — деколь. Эта техника экономична и универсальна, поэтому она сегодня применяется в производстве массового фарфора и при изготовлении индивидуальных сувениров.

Фантастический Китай: родина фарфора

Мотивы на посуде и фарфоровых статуэтках — отдельное направление декоративно— прикладного искусства со своей историей. Их история, конечно, восходит к изделиям китайских мастеров, родоначальников производства фарфора. В 18-19 веках им подражали в России и Европе. Среди сюжетов преобладали изображения бамбука, хризантем, пионов, сосен, жар-птиц и павлинов, фигуры китайцев с музыкальными инструментами.

По мере развития фарфоровых фабрик, европейцы — в основном мастера из Германии, Чехии и Англии — создавали свои традиции.

Традиционная Чехия: луковый узор

В Германии и Чехии фарфоровое производство развивалось сообща, поэтому их объединяют узнаваемые варианты декора: растительные элементы в форме луковичек. Синий цвет — традиционный для фарфора. Первоначально для росписи использовался только один пигмент на основе кобальта. Палитра красок фарфористов расширилась, но синие узоры так и остались классикой жанра. Посуда из чешского фарфора с этим орнаментом стала важной частью культурного наследия страны.

Родом из центральной Европы и сервизы с библейскими иллюстрациями, выполненными в духе эпохи Возрождения. Они получили название «Мадонна».

Еще одна визитная карточка чешских и немецких мастеров — окрашенный в массе розовый фарфор, украшенный цветочными рисунками и позолотой.

Но главный герой сюжетов на фарфоре — любимый по сей день чешский гусь с синим бантом. Изящные белоснежные сервизы с забавными изображениями гусей завоевали сердца ценителей фарфора по всему миру.

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Интернет-магазин «Фарфор-Хрусталь: +7 (800) 770-02-13, farfor-chrustal.ru Строгая Англия: охотничьи сцены

Классический английский фарфор воплощает сдержанность и чопорность. Пасторальные пейзажи, мифологические сюжеты, цветочные орнаменты, ненавязчивая позолота — вот что отличает английский фарфор и сегодня.

Еще англичане ввели моду на посуду с охотничьими сюжетами: люди с ружьями, собаки и дикие животные на фоне пейзажей. Цветовая гамма этих рисунков отсылает нас к влажным и туманным лесам, предосенней природе.

Самобытная Россия: гжель

Российские фарфористы тоже нашли свою уникальную нишу. Достоянием российских мастеров стала, конечно, гжель. Этот традиционный декор сохраняет фольклорность и вместе с тем демонстрирует безграничную фантазию, поэтому не выходит из моды. В ХХ веке именно отечественные специалисты осмелились выполнить бело-синий орнамент не витиеватым, а строгим и геометричным, придав ему новое звучание.

Если говорить о российских сюжетах, мастера изображают города, сцены быта. Ещё одной находкой российских фарфоровых фабрик на современном этапе развития стали рисунки героев и сюжетов литературных произведений, а также образы, заимствованные из балета.

Темы рисунков на фарфоре остаются актуальными спустя века: меняются технологии нанесения, декоры приобретают новые детали и мотивы, но основа остается такой, как и 300 лет назад. Это классика. Изделия из фарфора с их разнообразием сюжетов и форм могут стать теми незаменимыми изюминками, которые придадут интерьеру законченность и уют. О посуде, которую хочется себе на кухню:

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