«Не стать хайпом»: о чем надо помнить в православный Женский день

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости Алексей Михеев . «Всеженские именины» и «международный женский день для христиан» — спустя две недели после Пасхи православная Церковь вспоминает женщин, первыми пришедших к гробнице казненного Христа и узнавших, что там его нет. С каждым годом в России этот праздник все популярнее. Существует ли сегодня идеал православной женщины — в материале РИА Новости.

Ящик Пандоры и подвиг на кухне

Второе воскресенье после Пасхи посвящено не апостолам и не каким-то известным святым, а самым обычным женщинам, чьи судьбы укладываются всего в несколько евангельских строк. Они постоянно следовали за любимым Учителем и выполняли обычную рутинную женскую работу, знакомую любой хозяйке: стирали, прибирали и готовили еду. А когда Христос был распят и похоронен и все ученики в страхе разбежались, именно они пришли к его гробнице, чтобы по иудейском обычаю помазать его тело ароматным маслом — миром. И именно им первым сидевший у пустого гроба ангел рассказал о главном чуде христианства — Воскресении Бога.

Античный мир был крайне патриархален. Хотя в Ветхом Завете Ева названа помощницей мужчины и матерью всех живущих, а многие библейские тексты женщин даже прославляют, благочестивые иудеи каждый день молились словами: «Благодарю тебя, Боже, за то, что не сотворил меня женщиной». У греков первой женщиной была Пандора. Из-за нее во все языки вошло выражение «ящик Пандоры», из которого разлетелись по миру беды, несчастья и бедствия. Греки даже жаловались, что не могут завести сыновей без помощи женщин, дескать, куда проще было бы: что-то пожертвовал в храм, а наутро забрал готового ребенка.

Но первыми воскресшего Христа видят именно женщины. Поэтому язычники не упускали случая поиздеваться, как писал один из первых антихристианских полемистов Цельс: «А что он, хотя не сумел постоять за себя при жизни, став трупом, восстал, показал следы казни, пробитые руки, — то кто это видел? Полубезумная женщина или кто-нибудь еще из той же шарлатанской компании». Женщины, как свидетели Воскресения, были настолько чудовищно проигрышным «пиар-ходом», что объяснить его можно только одним — они действительно первыми увидели Христа.

Прихожанка во время литургии в храме Христа Спасителя

Любовь и карьера — две вещи несовместимые?

Христиане верят, что в святых женах, пришедших к гробнице Христа, воплотились все главные качества, которые должны быть присущи женщине, — любовь, самопожертвование, стремление стать матерью. Поэтому в День святых жен-мироносиц поздравляют всех близких и знакомых женщин, а некоторые священники после утренней службы дарят каждой прихожанке цветы. Но если таков христианский идеал, как тогда быть с карьерой и стремлением к успеху?

"Даже верующая женщина, живущая в Церкви и соизмеряющая себя с теми женами, которые две тысячи лет назад первыми принесли радость Воскресения Христова, находится сегодня в пространстве размытых ценностей. Должна ли она просто состояться как мать? Вроде бы этого мало, есть другие критерии, по которым женщина «оценивается». Она должна быть хорошей дочерью, прекрасной сестрой, обязательно — успешной. Такой женский KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности, один из базовых элементов бизнес-стратегий. — Прим. ред.). Но на самом деле этот KPI сегодня — все та же миссия жен-мироносиц", — уверена координатор пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Мария Коровина

"Сто лет назад главным было то, что ты — жена, что у тебя несколько детей, ты любишь мужа и следуешь за ним, как за Христом. А сегодня? Требуются машина и квартира, ты обязана быть успешной, сделать карьеру. Что с мужем — здесь уже не совсем понятно, дети — в общем, необязательно, еще успеешь, в храм ходить не очень как бы и надо, но как же не показать, что, как успешная женщина, ты и о душе успеваешь подумать? И получается, что галочки нужные поставлены, но ничего цельного, если задуматься не только о сегодняшнем дне, нет", — рассуждает она.

И что же делать? Хранить мир в душе, не дать себя растерзать на потребу дня, не стать женским «хайпом» в этом мире, попытаться привлечь к себе все благое и доброе, что женщины достойно, уверена собеседница. Для нее идеал православной женщины — это в первую очередь порядочный и умный человек, а не отказавшийся от мира фанатик в черном платке и длинной юбке.

"Я знаю много достаточно «продвинутых» жен священников, которые куда современнее бизнес-леди с Тверской или из Нью-Йорка. Я за гармонию. Если женщина гармонична, у нее всегда все хорошо. И с душой все в порядке, и с карьерой неплохо. А вера должна быть как стержень. Бог в середине, все остальное — вокруг. Но без фанатизма", — улыбается она.

Прихожане храма святой Татианы при МГУ на праздничном богослуженииПрихожане храма Святой Татианы при МГУ на праздничном богослужении

Всегда «в тренде»

В том, что жены-мироносицы были самыми современными женщинами своего времени, убежден и наместник столичного Высоко-Петровского монастыря игумен Петр (Еремеев). Современность, по его словам, заключается в первую очередь в способности видеть перед собой перспективу. А перспектива веры — это всегда и прежде всего перспектива вечной жизни.

"Женщины совершенно разных взглядов и социального происхождения смогли через встречу с Христом подняться над всеми взглядами своей эпохи — и социальными, и религиозными, и политическими — и через личное чудо веры посмотреть на мир сквозь призму вечности. Ведь если бы Христос пришел сегодня, Он точно так же, как и тогда, не оправдал бы сиюминутных надежд. Даже и апостолы не до конца понимали смысл Его прихода в мир", — говорит священнослужитель.

А когда вера нечто большее, чем украсить стол на Пасху и раз в месяц зайти в храм, размышляет он, когда она в полной мере — смысл жизни, человек полностью меняется, и «кондовые рамки» любых условностей для него уже не существуют. И любые усилия и труды воспринимаются как вклад не в текущий момент, а в бесконечное будущее.

"Поэтому жены-мироносицы опережали восприятие мира своими соплеменниками. И подражать им сегодня — значит понимать, как наша ежедневная жизнь отразится в вечности", — заключает он.

Прихожане во время богослужения в Успенском соборе в день праздника святой Троицы в Омске