Берегите любовь

Всей душой берегите.

И не тратьте секунды на мелочь обид.

Позвоните сейчас. Просто так позвоните,

Чтоб сказать о своей бесконечной любви.

Берегите детей. Всей душой берегите.

Берегите отцов своих и матерей.

Не заметите, как в угнетающем быте

Мы взрослеем, потом начинаем стареть.

Берегите друзей. Всей душой берегите.

Нас однажды не станет на этой земле.

Сгоряча уходить навсегда не спешите,

Чтоб потом не пришлось навсегда пожалеть.

Берегите себя. Всей душой берегите.

Даже если вас топят в болоте молвы;

Даже если весь мир холоднее гранита,

Есть душа, для которой весь мир — это вы.

Автор — Софья Новопавловская

Фото — Андрей Настасенко