Архитектурный вопрос: как женщины прорываются в «мужскую» профессию

Строительство в России — одна из самых «мужских» отраслей. Женщины-министры строительства в нашей стране — большая редкость. Как правило, наиболее высокие должности, которые замещают женщины — главный архитектор города или руководитель профильного ведомства по городу. Например, в Якутске главным архитектором в 2015-м году стала Ирина Алексеева , а в тот же год заместителем Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области стала Александра Кузьмина. И такие случаи можно по пальцам пересчитать.

Так в чем же дело? Архитектура и строительство всегда считались мужскими профессиями как в бизнесе, так и во власти. Однако в бизнес-среде, в том числе и архитектурно-строительной, женщин сегодня становится все больше. Успешными руководителями с репутацией высоких профессионалов в последние десять лет стали сотни дам-архитекторов, владелиц собственных компаний. Например, Юля Бурдова и Ольга Алексакова (BuroMoscow) внесли коренные изменения в архитектуру индустриального жилья в Москве. Наринэ Тютчева (бюро «Рождественка») реанимирует неэффективно используемые территории и здания промпредприятий. Анастасия Грицкова (партнер бюро «Новое») активно занимается развитием общественных городских пространств. Ольга Бумагина («Проект-реализация») вдохнула новую жизнь в архитектуру детских садов и школ. При этом у самой Ольги четверо детей, так что тема ей близка и любима. Ксения Харитонова (партнер бюро «Fast») успешно реализовывает индивидуальную ультра-современную архитектуру.

В девелоперской среде также никого не удивляет, что руководящую должность может занимать женщина. При Алене Дерябиной «Донстрой» стал ассоциироваться с появлением удобной городской среды, аналогичную репутацию себе завоевала компания «РГ-Девелопмент» под руководством Татьяны Тихоновой . А председателем ассоциации инвесторов Москвы два года назад стала Любовь Цветкова

Эти примеры нам показывают, что сейчас бизнес в России стал куда более приветлив и расположен к женщинам-руководителям, нежели в «нулевых». Чего не скажешь о власти.

Во властных структурах на протяжении десятилетий показателем эффективности работы отрасли является отчет о распределенных федеральных или муниципальных средствах, отчет о количестве введенных квадратных метров жилья или километров дорог, а профильные ведомства вынуждены подстраиваться под эти целевые показатели. Безусловно, они важны, но однозначно первостепенным должно быть качество строительства создаваемой среды, а не количество. Женщина, по природе своей профи по созданию уюта, гармонии, комфорта, как раз может создать место, где обретут свое счастье новые семьи и вырастут новые поколения.

Я уверена, что именно женщина может создать среду лучше той, в которой родились и выросли большинство из нас. В той, которую создавали мужчины, явно не призадумываясь над тем, каким человеком вырастет ребенок, окруженный серыми стенами, без радости бытия. Если женщина знает, как руководить бытом у себя дома, то кто решил, что она не может решать эти вопросы на уровне страны? И речь идет не о кухарке, которая тоже «может управлять государством», а о женщинах, имеющих равное профильное образование и опыт.

Часто мы слышим в свой адрес упреки в избыточности проявления эмоций, но в то же время на моей практике практически все мои руководители-мужчины были довольно эмоциональны, и при этом отлично справлялись со своими должностными обязанностями организаторов и идеологов компании.

Так уж исторически сложилось еще с хрущевских времен, что архитекторы работают «под» строителями. Это наша российская действительность — нонсенс среди других стран. Такая ситуация демотивирует творческих, «open minded» специалистов идти во власть.

После событий в нашем правительстве, связанных с харассментом, мне часто задают вопрос, насколько это распространено в наших кругах. Могу твердо ответить, что в своей практике, в отношении себя и коллег-женщин я с грубым проявлением симпатии не сталкивалась. Конечно, если женщина хорошо выглядит и тактична в своем поведении, к ней коллеги будут куда более расположены, нежели если она будет выглядеть как героиня «Служебного романа» до «преображения».

Для меня очевиден вывод о неготовности нашей власти воспринять руководителем строительной отрасли женщину.

Хотя странно. Ведь российский мужчина доверяет женщине семейный бюджет для создания домашнего очага. Так почему же вы не доверяете нам создание комфорта и уюта на уровне страны?

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