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Фараон отменил рабство. На следующий день ему открылась потрясающая картина!
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Фараон отменил рабство. На следующий день ему открылась потрясающая картина! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Однажды фараон собрал жрецов и сказал им: «Вы видите эти длинные шеренги рабов, закованных в цепи и несущих по одному камню? За ними следят тысячи солдат. И все только потому, что мы боимся бунта. Но рабов должно быть много! Поэтому приходится усиливать охрану и кормить всех этих бездарей, чтобы они продолжали трудиться. Но все равно дела не обстоят так, как хотелось бы… Рабы ленивы и склонны к неповиновению.
Вы только взгляните на то, как медленно они ползают! Стража совсем обленилась и не всегда подгоняет их плетью. Но они будут работать намного быстрее! И для этого нам даже не потребуется охрана. Надзиратели тоже станут рабами. И вот как мы это сделаем.
Сегодня, перед заходом солнца, объявите рабам, что я дарую им свободу! За каждый принесенный камень они будут получать по монете. Монеты можно будет обменивать на пищу, одежду, дома и прочее. Я отменяю рабство! Отныне здесь будут жить свободные люди — все до единого!».
На следующий день фараон вместе со жрецами поднялся на смотровую площадку специально построенной искусственной горы. То, что открылось их взорам, выглядело просто потрясающе! Бывшие ленивые рабы наперегонки тащили камни в город. Многие несли даже по два или три. Другие же бежали, спотыкаясь и поднимая пыль. Люди считали себя свободными, ведь они больше не скованы цепью. И теперь их главная задача — получить как можно больше драгоценных монет, чтобы прожить счастливую беззаботную жизнь.
Фараон каждый день занимал любимое место на смотровой площадке и с радостью смотрел на то, что происходило внизу.
Уже через месяц все кардинально изменилось. Среди рабов стали выделяться небольшие группы, которые создали тележки и толкали их, заполнив доверху большими камнями. «Они еще столько всего придумают! — с удовлетворением подумал фараон, — между ними уже и свои услуги появились: разносчики воды, еды и т.д. Совсем скоро начальство себе выберут, потом судей. Пусть что хотят, то и делают…
Пусть выбирают. Они же теперь „свободные люди“! Но суть-то осталась прежней. Эти дураки так же как и раньше таскают камни…
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