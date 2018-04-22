Микроизмена: что это и чем она опасна?

Технологии коснулись совершенно всех сфер нашей жизни — это касается и общения. К сожалению, в том числе личного, и в психологии появился новый термин — микроизмена. Он означает тайное общение с человеком романтического или сексуального характера — физического реального контакта при этом не происходит. Насколько микроизмены могут быть опасны и можно ли с ними бороться?

Признаки микроизмены

На сегодня выделено несколько признаков того, что речь идет именно о микроизмене.

Постоянная переписка за спиной постоянного партнера, причем от последнего она тщательно скрывается. Жалобы на проблемы в реальных отношениях человеку, который явно в вас заинтересован. Общение с кем-либо на сексуальные темы.

То, что на первый взгляд кажется вполне невинным флиртом, может оказаться более разрушительным для реальных отношений, чем физическая неверность. Даже если вы и не намеревались вступать с третьим человеком в физические отношения, такая онлайн-связь часто подразумевает очень высокую степень интимности.

Тревожные сигналы микроизмены

Специалисты-психологи утверждают — и с ними сложно спорить, — что от виртуальных чатов до физической встречи со всеми понятными последствиями иногда всего один шаг.

Тревожный сигнал в такой ситуации — если человека не мучает совесть по причине фактического обмана постоянного партнера. Тот факт, что микроизмену все легче и легче скрывать от партнера, может означать, что вопрос, сделать ли последний шаг, практически решен.

Закрыть глаза на встающую проблему микроизмены не получится, тем самым будут поощряться скрытность и недоверие, которые никогда не помогали установлению настоящей близости между людьми в союзе любого типа. Взаимное замалчивание, к сожалению, может привести к краху даже самых крепких отношений.

Действия в случае микроизмены

Поскольку явление микроизмен относительно молодое, практически невозможно внятно сформулировать и обозначить круг запретных действий. Кто-то просто пожмет плечами в случае переписки партнера с другим человеком, а для другого это может стать настоящей драмой и поводом для расставания.

Если вы столкнулись с микроизменой вашего партнера, все, что остается, — откровенно и спокойно поговорить с ним и обсудить границы дозволенного конкретно в вашем союзе. Важно понять, зачем вашему любимому сторонние контакты подобного рода и чего ему не хватает в общении с вами.

Если же вы завели себе подобное общение и стараетесь скрыть этот факт от своей «половины» — самое время спросить себя, насколько для вас это важно и готовы ли вы пожертвовать любовью ради минутного и призрачного увлечения? И принять честное решение.