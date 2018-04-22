Ещё
Микроизмена: что это и чем она опасна?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Микроизмена: что это и чем она опасна? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Технологии коснулись совершенно всех сфер нашей жизни — это касается и общения. К сожалению, в том числе личного, и в психологии появился новый термин — микроизмена. Он означает тайное общение с человеком романтического или сексуального характера — физического реального контакта при этом не происходит. Насколько микроизмены могут быть опасны и можно ли с ними бороться?
Признаки микроизмены
На сегодня выделено несколько признаков того, что речь идет именно о микроизмене.
Постоянная переписка за спиной постоянного партнера, причем от последнего она тщательно скрывается. Жалобы на проблемы в реальных отношениях человеку, который явно в вас заинтересован. Общение с кем-либо на сексуальные темы.
То, что на первый взгляд кажется вполне невинным флиртом, может оказаться более разрушительным для реальных отношений, чем физическая неверность. Даже если вы и не намеревались вступать с третьим человеком в физические отношения, такая онлайн-связь часто подразумевает очень высокую степень интимности.
Тревожные сигналы микроизмены
Специалисты-психологи утверждают — и с ними сложно спорить, — что от виртуальных чатов до физической встречи со всеми понятными последствиями иногда всего один шаг.
Тревожный сигнал в такой ситуации — если человека не мучает совесть по причине фактического обмана постоянного партнера. Тот факт, что микроизмену все легче и легче скрывать от партнера, может означать, что вопрос, сделать ли последний шаг, практически решен.
Закрыть глаза на встающую проблему микроизмены не получится, тем самым будут поощряться скрытность и недоверие, которые никогда не помогали установлению настоящей близости между людьми в союзе любого типа. Взаимное замалчивание, к сожалению, может привести к краху даже самых крепких отношений.
Действия в случае микроизмены
Поскольку явление микроизмен относительно молодое, практически невозможно внятно сформулировать и обозначить круг запретных действий. Кто-то просто пожмет плечами в случае переписки партнера с другим человеком, а для другого это может стать настоящей драмой и поводом для расставания.
Если вы столкнулись с микроизменой вашего партнера, все, что остается, — откровенно и спокойно поговорить с ним и обсудить границы дозволенного конкретно в вашем союзе. Важно понять, зачем вашему любимому сторонние контакты подобного рода и чего ему не хватает в общении с вами.
Если же вы завели себе подобное общение и стараетесь скрыть этот факт от своей «половины» — самое время спросить себя, насколько для вас это важно и готовы ли вы пожертвовать любовью ради минутного и призрачного увлечения? И принять честное решение.
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
5 самых необычных языков мира 7 советов, как вернуть энергию и жизненную силу 11 глаголов, которые употребляются неправильно
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Зачем женщинам нужен секс без оргазма7
Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила35
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Квитко озадачила фанатов своим бюстом157
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение