Сегодня, 22 апреля исполняется 294 года со дня рождения Иммануила Канта

Иммануил Кант стал основатель классической философии и теории критицизма. Бессмертные цитаты Канта вошли в историю, а книги ученого лежат в основе философского учения во всем мире.

Родился Кант 22 апреля 1724 года в религиозной семье в пригороде Кенигсберга в Пруссии. Его отец Иоганн Георг Кант работал ремесленником и изготовлял седла, а мать Анна Регина вела домашнее хозяйство.

Родители Канта заложили духовное воспитание в сына, они были приверженцами особого течения в лютеранстве — пиетизма. Суть этого учения в том, что каждый человек находится под Божьим оком, поэтому отдавалось предпочтение личному благочестию. Мать учила сына основам веры, а также прививала маленькому Канту любовь к окружающему миру.

В шестнадцатилетнем возрасте Кант поступил в Кенигсбергский университет. Будущий философ прилежно относился к учебе, несмотря на трудности. Фаворитами философа стали естественные и точные науки: философия, физика, математика.

Свою юность будущий философ провел на окраине города среди рабочих и ремесленных людей. Историки долго спорили, к какой национальности относится Кант, некоторые из них считали, что предки философа –выходцы из Шотландии. Однако эта информация официально не подтвердилась. Известно, что прадед Канта был торговцем в Мемельском крае, а родственники по материнской линии жили в Нюнберге, в Германии.

Скончался великий философ 12 февраля 1804 года. Ему было 80 лет. Похоронен Иммануил Кант возле Кафедрального собора, а над могилой Канта возвели часовню.