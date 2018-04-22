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Умер пермский хоккеист, на лечение которому собирали деньги
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Умер пермский хоккеист, на лечение которому собирали деньги 

АиФ Пермь 37 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Михаил Гергерт скончался 21 апреля от онкозаболевания.
Об этом сообщила его жена на своей страничке в соцсетях.
«Дорогие друзья! Спасибо вам всем, что были с нами и помогали делать не возможное возможным! Сегодня наш Мишка ушёл из жизни, но он держался и боролся из последних сил за жизнь! Мишенька, наш любимый, родной пусть земля будет пухом. Ты навсегда останешься с нами и в наших сердцах», — написала жена Михаила.
Сбор средств на лечение воспитанника пермского хоккея объявили осенью прошлого года. Друзья организовали два благотворительных хоккейных матча в поддержку Михаила. Благодаря собранным средствам удалось оплатить операцию в израильской клинике в январе этого года. Во время операции, которая длилась 31 час, Михаилу Гергерту удалили опухоль. Но в начале марта у него обнаружили новые метастазы, состояние его ухудшилось. У Михаила остались жена и трое детей.
Напомним, накануне в немецком Дуйсбурге умер малыш из Перми, на лечение которого также собирали деньги жители края.
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