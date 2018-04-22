Новость о зверском убийстве кенгуру и чаек в зоопарке Ростова оказались фейком

Сегодня в ростовских СМИ появилась новость о гибели нескольких животных в ростовском зоопарке. Якобы трое 11-летних детей несколько дней издевались над беззащитными животными в вольерах. Сначала работники нашли бездыханное тело детеныша кенгуру, на следующий день — обезглавленных чаек. По версии нескольких изданий, дети из проблемных семей были задержаны и признались, что убивали животных «потому что хотели кушать».

Работники зоопарка опровергают подобные слухи. С животными все в порядке, да и охрана не позволила бы маленьким детям проникнуть в вольер. Зоопарк ждет всех посетителей полюбоваться и птицами, и кенгуру. Каждые выходные сотрудники проводят показательные кормления различных зверей. Уже проснулся любимец публики бурый медведь Андрюша, а главным событием весны станет открытие нового вольера для носорогов. В нем будет жить белый носорог Теркель.