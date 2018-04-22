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Алсу: найдите отличия во внешности
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Алсу: найдите отличия во внешности 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Алсу уже долгие годы остается юной красавицей. Как ей это удается? Хейтеры подозревают певицу в многочисленных пластических операциях: ринопластике, подтяжке овала лица, уколах красоты и даже губы ее им кажутся ненатуральными. Мол, «сплошной тюнинг». Артистка не выдержала их обвинений и опубликовала в своем «Инстаграме» архивное фото, чтобы злопыхатели смогли сравнить ее сегодняшний облик и то, как она выглядела почти 20 лет назад.
«Кто помнит такую милашку? По-моему, это 1999 год», — поделилась певица архивным снимком. — «И кстати, обратите внимание, носик вполне маленький, губки вполне пухленькие, татарские скулы были и тогда! Вот только щечки… решили меня покинуть навсегда после рождения детей».
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