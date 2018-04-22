Ещё
Фотографии, на которых в глазах людей запечатлены самые яркие эмоции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотографии, на которых в глазах людей запечатлены самые яркие эмоции 

Карельские вести 1 час назад
По выражению глаз можно «прочитать» человека, потому что они никогда не врут. Эта подборка исторических фотографий докажет вам эту простую истину. Смотрите внимательней!
Безумие
Солдат в шоковом состоянии, Первая мировая война.
Удивление
Мальчик со слуховым аппаратом впервые слышит звуки.
Паника
Потасовка во время футбольного матча.
Зависть
Завистливый взгляд знаменитой Софи Лорен.
Ненависть
В этот момент Геббельс узнал, что его фотограф — еврей.
Страдание
9-летняя девочка-инвалид, жизнь которой сломало испытание химического оружия, которое США проводили над Вьетнамом.
Трепет
Деткам показывают кукольное представление.
Усталость
Солдат, которого только что освободили из плена.
Страх
Малолетний немецкий солдат в плену у вражеских войск.
Радость
Эту женщину освободили из лагеря эсэсовцев.
Осторожность
Сирота во время бомбардировки Афганистана.
Потерянная невинность
Совсем юный повстанец в Сирии.
Отчаяние
Женщина, которая погибла голодной смертью на улицах Варшавского гетто.
Мужество
За побег от мужа родственники этой девушки отрезали ей нос и уши, но ее спасли волонтеры.
Если вас тронули эти снимки, поделитесь ими с друзьями!
Карельские вести: последние новости
Как парикмахер доказывал клиенту, что Бога не существует Кортни Кардашьян сфотографировалась обнаженной для глянцевого журнала Переезд больше не проблема: 15 лайфхаков, как быстро и без нервов все организовать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских полностью разделась для фото13
Зачем женщинам нужен секс без оргазма11
Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила37
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение