Фотографии, на которых в глазах людей запечатлены самые яркие эмоции

По выражению глаз можно «прочитать» человека, потому что они никогда не врут. Эта подборка исторических фотографий докажет вам эту простую истину. Смотрите внимательней!

Безумие

Солдат в шоковом состоянии, Первая мировая война.

Удивление

Мальчик со слуховым аппаратом впервые слышит звуки.

Паника

Потасовка во время футбольного матча.

Зависть

Ненависть

В этот момент Геббельс узнал, что его фотограф — еврей.

Страдание

9-летняя девочка-инвалид, жизнь которой сломало испытание химического оружия, которое США проводили над Вьетнамом.

Трепет

Деткам показывают кукольное представление.

Усталость

Солдат, которого только что освободили из плена.

Страх

Малолетний немецкий солдат в плену у вражеских войск.

Радость

Эту женщину освободили из лагеря эсэсовцев.

Осторожность

Сирота во время бомбардировки Афганистана.

Потерянная невинность

Совсем юный повстанец в Сирии.

Отчаяние

Женщина, которая погибла голодной смертью на улицах Варшавского гетто.

Мужество

За побег от мужа родственники этой девушки отрезали ей нос и уши, но ее спасли волонтеры.

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