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Дочь Дмитрия Харатьяна собралась замуж за иностранца
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Дочь Дмитрия Харатьяна собралась замуж за иностранца 

WomanHit.ru 19 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Семья Дмитрия Харатьяна стала героями передачи «В гости по утрам». Ведущую программы Марию Шукшину встретил сам артист, его жена Марина Майко и их сын Иван, а вот старшей дочери, рожденной артистом в браке Марией Буримовой, дома не оказалось. Как выяснилось, Александра уехала жить к своему жениху в Швецию.
«Саша занимается личной жизнью. Уехала в Швецию, у нее жених-иностранец», — рассказал Дмитрий. — «Будет жить там, и, как я понимаю, собирается завести семью и рожать детей».
По словам Майко, они знакомы с женихом Александры. Он жил какое-то время вмести с ними. Молодой человек работает в строительной компании, а для души и тела подрабатывает инструктором по фитнесу. Будущих родственников он тренировал каждое утро. Она призналась, что вся семья буквально влюбилась в предполагаемого зятя.
Старшей дочери Харатьяна 34 года. Она закончила МЭСИ по специальности «Финансы, кредит и банковское дело» с красным дипломом.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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