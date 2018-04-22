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«Жалко красавца»: новосибирец выловил огромного сазана в реке у Бугринского моста
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«Жалко красавца»: новосибирец выловил огромного сазана в реке у Бугринского моста 

ngs.ru 37 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 22 апреля житель Новосибирска Павел Горин выловил огромного сазана в Оби недалеко от Бугринского моста — он рассказал, как ему это удалось.
Сегодняшняя рыбалка не сразу оказалась успешной, около двух часов рыба совсем не клевала — вода была очень мутной, рассказал корреспонденту НГС новосибирец Павел Горин.
«Не клевало ни у меня, ни у товарищей. А потом я будто зацепился за что-то приманкой, у меня согнулся спиннинг, товарищ говорит: «Что, клюёт что-то?». Резко повело в сторону, думаю, бревно зацепило, и повело его по течению.
И вдруг я подкручиваю и вижу, что показывается спина большой рыбы!» — описал процесс рыбак.
Вдвоём с другом он вытащил сазана — он был примерно 5 килограммов весом.
«Попытки с двадцатой, наверное, удалось его взять руками и вытащить на берег. Быстренько с ним сфотались, и товарищ хотел, чтобы я с ним его съел, в коптилке [приготовить]. Но я подумал, что сейчас, во-первых, нерест, рыба размножается, во-вторых, такой красавец, жалко. Ну съем я его, и все эти эмоции на этом закончатся. Решил — пусть плодится, и отпустил», — объяснил Павел Горин.
По его словам, он не всегда отпускает улов — небольших окуней может забрать и приготовить.
«Но если мне рыба что-то подарила на рыбалке в плане эмоций, я несколько сентиментален, могу отпустить её»,
— добавил новосибирец.
Ранее новосибирские рыбаки устроили благотворительную акцию — всю свою добычу за день, 20 килограммов рыбы, они отдали котикам из приюта для бездомных животных.
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