«Жалко красавца»: новосибирец выловил огромного сазана в реке у Бугринского моста

Днём 22 апреля житель Новосибирска Павел Горин выловил огромного сазана в Оби недалеко от Бугринского моста — он рассказал, как ему это удалось.

Сегодняшняя рыбалка не сразу оказалась успешной, около двух часов рыба совсем не клевала — вода была очень мутной, рассказал корреспонденту НГС новосибирец Павел Горин.

«Не клевало ни у меня, ни у товарищей. А потом я будто зацепился за что-то приманкой, у меня согнулся спиннинг, товарищ говорит: «Что, клюёт что-то?». Резко повело в сторону, думаю, бревно зацепило, и повело его по течению.

И вдруг я подкручиваю и вижу, что показывается спина большой рыбы!» — описал процесс рыбак.

Вдвоём с другом он вытащил сазана — он был примерно 5 килограммов весом.

«Попытки с двадцатой, наверное, удалось его взять руками и вытащить на берег. Быстренько с ним сфотались, и товарищ хотел, чтобы я с ним его съел, в коптилке [приготовить]. Но я подумал, что сейчас, во-первых, нерест, рыба размножается, во-вторых, такой красавец, жалко. Ну съем я его, и все эти эмоции на этом закончатся. Решил — пусть плодится, и отпустил», — объяснил Павел Горин.

По его словам, он не всегда отпускает улов — небольших окуней может забрать и приготовить.

«Но если мне рыба что-то подарила на рыбалке в плане эмоций, я несколько сентиментален, могу отпустить её»,

— добавил новосибирец.

Ранее новосибирские рыбаки устроили благотворительную акцию — всю свою добычу за день, 20 килограммов рыбы, они отдали котикам из приюта для бездомных животных.