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Нуждающуюся в медпомощи женщину из Зеленогороска разыскивают в Нижегородской области
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Нуждающуюся в медпомощи женщину из Зеленогороска разыскивают в Нижегородской области 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В Нижегородской области разыскивают 25-летнюю Наталью Бендер из Зеленогорска, которая пропала 17 апреля. Женщина недееспособна и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
По предварительным данным, Наталья Бендер автостопом добралась до Красноярска, а затем направилась в Нижний Новгород. На момент исчезновения женщина была одета в красную стеганую куртку, шапку молочного цвета, черные брюки и коричневые ботинки на шнуровке. Рост Натальи Бендер 162 см, телосложение среднее, волосы вьющиеся до плеч. При себе у нее был белый мобильный телефон Fly, ключи от квартиры, серебряные серьги и браслет. Узнать Наталью также можно по родимому пятну на лбу слева. Кроме того, у женщины плохое зрение и она постоянно щурится.
Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, обращаться по телефону 291-51-51 или по канату связи 102 в полицию.
Напомним, пропавшая по пути на работу нижегородка нашлась через неделю.
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Женский форум
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