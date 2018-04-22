Нуждающуюся в медпомощи женщину из Зеленогороска разыскивают в Нижегородской области

В Нижегородской области разыскивают 25-летнюю Наталью Бендер из Зеленогорска, которая пропала 17 апреля. Женщина недееспособна и нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

По предварительным данным, Наталья Бендер автостопом добралась до Красноярска, а затем направилась в Нижний Новгород. На момент исчезновения женщина была одета в красную стеганую куртку, шапку молочного цвета, черные брюки и коричневые ботинки на шнуровке. Рост Натальи Бендер 162 см, телосложение среднее, волосы вьющиеся до плеч. При себе у нее был белый мобильный телефон Fly, ключи от квартиры, серебряные серьги и браслет. Узнать Наталью также можно по родимому пятну на лбу слева. Кроме того, у женщины плохое зрение и она постоянно щурится.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, обращаться по телефону 291-51-51 или по канату связи 102 в полицию.

Напомним, пропавшая по пути на работу нижегородка нашлась через неделю.