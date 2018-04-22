Ещё
7 сексуальных позиций, которые стоит попробовать сегодня вечером
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 сексуальных позиций, которые стоит попробовать сегодня вечером 

Карельские вести 1 час назад
Проверьте, какие из них подойдут вам? 1. «Ежик с книжкой»
Уровень сложности: 1/10. Отличная поза для начинающих. Положение тела комфортное для чтения и выковырять вас из этой позы будет очень непросто. 2. «С опорой на подушку»
Уровень сложности: 3/10. Сложность заключается в том, чтобы найти идеальное положение подушки. Кто-то подкладывает ее под поясницу, а кому-то удобнее, чтобы подушка приподнимала ягодицы. 3. «Парящий кондор»
Уровень сложности: 5/10. Эта поза требует развитых мышц рук и не рекомендована без предварительной тренировки на легких и маленьких книгах. 4. «Боковое проникновение»
Уровень сложности: 4/10. В этой позиции очень легко увлечься и глубоко проникнутся сюжетом. Периодически чередуйте положения на левом боку и на правом, чтобы избежать дискомфорта. 5. «На спине в ванной»
Уровень сложности: 8/10. Эту позицию не рекомендуется использовать с вашей постоянной книгой — велик риск ее намочить. А вот для короткого романа и легкой, ни к чему не обязывающей интрижки, она подходит великолепно. 6. «Задрав ноги, с опорой на плечи»
Уровень сложности: 8/10. Продвинутая позиция для опытных. Отток крови от малого таза и приток ее к голове — сопособен подарить незабываемые ощущения при выполнении. 7. «Тайный роман украдкой от мужа»
Уровень сложности: 10/10. Безусловно, самая трудная поза, позволяющая добиться максимального возбуждения. Основная задача: не дать мужу понять, что у вас есть кто-то, кроме него.
Карельские вести: последние новости
Трудные подростки: верь, не бойся, проси спрашивать Как парикмахер доказывал клиенту, что Бога не существует Кортни Кардашьян сфотографировалась обнаженной для глянцевого журнала
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских полностью разделась для фото85
Зачем женщинам нужен секс без оргазма11
Девушку обзывали далматинцем, но она это пережила43
Мужские истории о худших знакомствах на одну ночь9
Квитко озадачила фанатов своим бюстом157
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:24
Парень признался в любви на «Тотальном диктанте»
Любовь
03:25
Настя Каменских полностью разделась для фото
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:15
Кардашьян удивила поклонников шерстяными трусами
Звёзды
00:55
Звезда «Интернов» заинтриговал поклонников
Звёзды
01:00
Гагарина произвела фурор своим секси-нарядом
Звёзды
01:00
Киркоров закинул поющую Бузову на плечо
Звёзды
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение