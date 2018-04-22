7 сексуальных позиций, которые стоит попробовать сегодня вечером

Проверьте, какие из них подойдут вам? 1. «Ежик с книжкой»

Уровень сложности: 1/10. Отличная поза для начинающих. Положение тела комфортное для чтения и выковырять вас из этой позы будет очень непросто. 2. «С опорой на подушку»

Уровень сложности: 3/10. Сложность заключается в том, чтобы найти идеальное положение подушки. Кто-то подкладывает ее под поясницу, а кому-то удобнее, чтобы подушка приподнимала ягодицы. 3. «Парящий кондор»

Уровень сложности: 5/10. Эта поза требует развитых мышц рук и не рекомендована без предварительной тренировки на легких и маленьких книгах. 4. «Боковое проникновение»

Уровень сложности: 4/10. В этой позиции очень легко увлечься и глубоко проникнутся сюжетом. Периодически чередуйте положения на левом боку и на правом, чтобы избежать дискомфорта. 5. «На спине в ванной»

Уровень сложности: 8/10. Эту позицию не рекомендуется использовать с вашей постоянной книгой — велик риск ее намочить. А вот для короткого романа и легкой, ни к чему не обязывающей интрижки, она подходит великолепно. 6. «Задрав ноги, с опорой на плечи»

Уровень сложности: 8/10. Продвинутая позиция для опытных. Отток крови от малого таза и приток ее к голове — сопособен подарить незабываемые ощущения при выполнении. 7. «Тайный роман украдкой от мужа»

Уровень сложности: 10/10. Безусловно, самая трудная поза, позволяющая добиться максимального возбуждения. Основная задача: не дать мужу понять, что у вас есть кто-то, кроме него.