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Гордыня Шепелева доведет его беды
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Гордыня Шепелева доведет его беды 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кузденбаева внимательно изучила дату рождения Дмитрия Шепелева и сделала неутешительный прогноз на его будущее. Она также предположила, почему он так ведет себя с родственниками некогда любимой женщины.
«Дмитрий родился в День судьбы, — говорит Клара. — У него волевой характер. Он из тех, кто не привык останавливаться на полпути и всегда добивается поставленных целей. Именно поэтому Шепелев, к сожалению, не уступает семье Фриске и, скорее всего, не уступит — если уж он решил стоять на своем, будет придерживаться этой позиции до последнего. К тому же, Дмитрий излишне эмоционален, совершает поступки, руководствуясь исключительно своими чувствами, не обращая внимания на голос рассудка. Шепелев очень злопамятный, всю жизнь помнит своих обидчиков. Даже если в глубине души он понимает, что неправ и Платону было бы полезно общаться с мамиными родителями, ведь мальчик не виноват, что у них с папой не сложились отношения, но он из принципа не пойдет им навстречу, потому что испытывает к ним неприязнь».
По мнению нумеролога, скверный характер ведущего может довести его до беды. Возможно, тяжелое заболевание поразит артиста уже в ближайшие три года. «Ему стоит усмирить свою гордыню, иначе его начнут преследовать болезни, — заявила Кузденбаева. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью, следить за состоянием почек и ЖКТ. Особенно опасный период — 38 лет», — цитирует Клару StarHit.
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