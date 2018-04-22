Гордыня Шепелева доведет его беды

Кузденбаева внимательно изучила дату рождения Дмитрия Шепелева и сделала неутешительный прогноз на его будущее. Она также предположила, почему он так ведет себя с родственниками некогда любимой женщины.

«Дмитрий родился в День судьбы, — говорит Клара. — У него волевой характер. Он из тех, кто не привык останавливаться на полпути и всегда добивается поставленных целей. Именно поэтому Шепелев, к сожалению, не уступает семье Фриске и, скорее всего, не уступит — если уж он решил стоять на своем, будет придерживаться этой позиции до последнего. К тому же, Дмитрий излишне эмоционален, совершает поступки, руководствуясь исключительно своими чувствами, не обращая внимания на голос рассудка. Шепелев очень злопамятный, всю жизнь помнит своих обидчиков. Даже если в глубине души он понимает, что неправ и Платону было бы полезно общаться с мамиными родителями, ведь мальчик не виноват, что у них с папой не сложились отношения, но он из принципа не пойдет им навстречу, потому что испытывает к ним неприязнь».