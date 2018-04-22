Это ещё не все! Новые подробности измен Тристана Томпсона

На прошлой неделе Хлои Кардашьян (33) и Тристан Томпсон (27) впервые стали родителями. У пары родилась дочка Тру.

Но накануне родов в Сети появилось видео, на котором Тристан целуется со стриптизершей и моделью Лани Блэр. После репортерам удалось сделать несколько кадров, на которых видно, что они заходят в отель. На фоне скандала у Хлои начались преждевременные схватки. Кроме того, всплыло еще одно видео — на нем баскетболист весело проводит время с двумя девушками в клубе (оно было снято в октябре, когда Хлои уже была в положении).

https://www.youtube.com/watch?v=EVUIz9R-BuE Казалось, отношениям конец, но Томпсон присутствовал на родах, и, говорят, Хлои простила своего неверного и сейчас думает только о малышке.

Но, похоже, это ещё не конец. Оказывается, видео, на котором Тристан развлекается в компании двух моделей, было снято в день мероприятия, на котором Томпсон был вместе с Хлои. Но это не мешало ему присматривать себе пассию на вечер!

https://www.youtube.com/watch?v=BRBXLovcamw

Стало известно, что девушки, о которых идет речь — Жасмин Роуз и Майя Нова Джеймс.

«Эти девушки — модели, участвовали в показе мод в те выходные», — сказал инсайдер Hollywood Life, добавив, что после они отправились в кальян-бар Lavoo. «Это была группа парней и двух девушек. Тристан не целовался с ними, но обнимался и болтал с Жасмин, которая, кстати, похожа на Хлои. Тристан флиртовал с ней и не выглядел как человек, у которого была беременная девушка. Флирт определенно неуместен для кого-то в серьезных отношениях, ожидающих ребенка».

Ждем продолжения скандала.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-eshhyo-ne-vse-novye-podrobnosti-izmen-tristana-tompsona/