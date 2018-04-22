Траур по погибшей во время столичного урагана девочке объявят в ее школе

Жертвой урагана, который 21 апреля обрушился на московский регион, стала 13‐летняя Соня П. Предстоящий понедельник в школе, где училась погибшая шестиклассница, объявлен днем траура, рассказала телеканалу «360» директор учебного заведения.

Естественно, мы сейчас здесь в семье

— директор школы.

Школа, куда Соня уже не вернется, находится на севере столицы совсем недалеко от того места, где во время сильных порывов ветра девочку придавило мусорными контейнерами.

По словам родителей учеников, завтра их дети придут на занятия в черной одежде. А те, кто хорошо знал Соню, хотят сегодня прийти на место ее гибели. Ребята планируют собраться около 15:00.

Каждый что-то Соне понесет. Я понесу две гвоздики и плюшевую игрушку

— одноклассница погибшей.

Знакомые шестиклассницы до сих пор не могут поверить, что ее больше нет.

Она была постоянно жизнерадостной, никогда ее не видела грустной, она очень хорошо пела

— знакомая Сони.

По словам друзей, девочка всегда могла дать совет и поддержать в трудную минуту. Она была отзывчивой и радовалась успехам других.

Незадолго до трагедии Соня переписывалась со своей знакомой Машей. Поэтому, когда девочка погибла, ее подруга не поверила в случившееся.

Позвонила Соне. Мне ответила ее мама. Я спросила, дома ли Соня. На что мне ответила ее мама: «Сони больше нет». Мы гуляли почти важные выходные. Много гуляли в каникулы. Вчера я ее не видела

— Маша.

После гибели шестиклассницы столичные следователи начали проверку. Сейчас криминалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Место, где погибла Соня, теперь ограждено лентой.