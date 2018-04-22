Розу Сябитову раскритиковали за «бесформенный тыл»

Главная сваха России, 56-летняя Роза Сябитова поделилась с подписчиками своего блога курортным снимком с любовником. Мускулистый мужчина позирует в одних джинсах, а телезвезда — в красном купальнике. В подписи к снимку Роза процитировала итальянскую пословицу: ««Годы, любовников и бокалы вина — это то, что не следует подсчитывать». Итальянская пословица. Как это верно!».

Подписчики Сябитовой обратили внимание не на ее возлюбленного, а на ее фигуру: «Ой, попа где?», «В 56 кожа тела уже дряблая», «Роза, Вы кажется попу потеряли», «Попа плоская», «Роза, вы какая-то бесформенная ниже пояса), „Попы не хватает😆“, „А что в попу то силикон не вставили? Плоская как доска“, „Попку накачать надо“, „А где же ваша коррекция ягодиц?“. Внимательные пользователи Сети предположили, что фотография могла быть сделана несколько лет назад, до того, как Сябитова легла под нож пластического хирурга.

Напомним, Роза Сябитова использует все доступные средства, чтобы максимально продлить молодость. На счету телеведущей несколько пластических операций — липосакция, подтяжка век и живота, увеличение груди и коррекция ягодиц. „Когда я подкорректировала свое тело, отмалчиваться не стала. В моем случае пластические операции были целесообразны. Позже я вошла во вкус и начала следить за собой“, — признавалась телесваха.

Фото: instagram