Как зависть трансформировать в мотивацию

Найти выход из непростой жизненной ситуации, справиться с решением самой сложной проблемы читателям поможет наш психолог.

Я давно чувствую себя неудачницей. Мне 36 лет. Ни семьи, ни детей, ни карьеры… Смотрю вокруг — как-то люди умеют устраиваться: покупают квартиры, машины, за границу ездят, семьи создают… А у меня — ничего. Живем с матерью в жалкой двушке на ее пенсию и мою зарплату. Это и деньгами назвать стыдно. Мне всегда говорили, что мне повезло — яркая от природы, могу не краситься, все равно мужчинам буду нравиться. Но только вот никому такая красавица не нужна оказалась. Наверное, если бы я могла себе покупать дорогие вещи, ходить по модным выставкам, ресторанам, клубам, тогда бы был шанс, что меня заметят. Может, я бы и замуж вышла за кого-нибудь достойного. Но сказка не для меня. В моей жизни ничего хорошего нет и уже не будет. Я часто думаю: вот почему так несправедливо в жизни все поделено — одним все, другим ничего? У кого-то уже с детства все есть, а кто-то, как я: бейся, не бейся, все равно ничего не получишь. Я ведь училась хорошо, была в классе одной из первых. Но высшее образование не получила — не прошла по баллам. А платное мне было недоступно. Окончила медучилище, как мать, работу свою не люблю, хотя и считаюсь хорошим специалистом. Да что толку? Ни денег, ни карьеры. В общем, жизнь не состоялась. Смотрю на мать и вижу свое будущее. И от этого тошно и безнадежно.

Наталья, Москва

Здравствуйте, Наталья! Кажется, вы ощущаете полную безнадежность, но в то же время ваше письмо свидетельствует, что вы еще не готовы полностью сдаться. И это замечательно, потому что только вы сами способны сделать так, чтобы ваша жизнь состоялась!

Я могла бы сейчас привести вам десятки примеров, как люди создают свою жизнь, что называется, с нуля и наслаждаются ей в любом возрасте. Однако, боюсь, они вызовут в вас не вдохновение и радость, а нечто похожее на зависть. Вот с этим, думаю, и надо разобраться в первую очередь.

Да, у всех разные стартовые возможности, это правда. Но при этом никому при рождении не обещают, что жизнь всегда будет легкой и приятной, потому что это невозможно. Вы пишете, что «сказка — это не для меня». Но вы же не думаете всерьез, что у кого-то жизнь — это красивая сказка? У каждого свой путь и свои испытания на этом пути. Завидовать жизни других людей бесполезно по нескольким причинам: во-первых, вы не знаете, какую цену заплатил или платит человек за свой успех или за то, что со стороны кажется успехом. Во-вторых, какого бы уровня успешности в чем-либо вы ни достигли, всегда будут люди, достигшие большего, поэтому зависть — это бесконечная гонка, в которой нельзя победить. А еще бывает так, что, завидуя кому-либо, пытаясь повторить или даже превзойти его успех, человек достигает многого в жизни. Однако рано или поздно к нему приходит страшное осознание — стремясь превзойти чужой успех, он прожил чужую жизнь.

Можно сколь угодно долго размышлять, как проживают жизнь другие, но полезней задуматься о собственной и взять на себя ответственность за то, какая она есть и какой будет. Вы пишете о том, чего не хотите. А чего вы хотите? Ваше недовольство своей жизнью — явление позитивное. Оно может стать стимулом к началу новой, осмысленной и насыщенной жизни. И вы совершенно не обязаны повторять жизнь своей матери, если эта жизнь вам не нравится. У вас сейчас есть как минимум два варианта: оставить все как есть или начать менять то, что вас не устраивает. Задайте себе вопросы: «Что меня больше всего не устраивает в моей жизни? Что я хочу и могу начать менять прямо сейчас?» В чем ваша сильная сторона? Вы пишете, что очень хорошо учились, а сейчас вас считают хорошим сотрудником, несмотря на то, что, по вашим словам, свою работу не любите. В чем же секрет вашей успешности — хорошие способности, трудолюбие, высокая ответственность, что-то еще? У вас есть желание изменить жизнь. Желание — это уже очень важный шаг к переменам. Следующим шагом должно быть действие.

Сначала вам может показаться, что изменить жизнь уже невозможно, так много в ней устоявшегося и, казалось бы, навсегда определенного. Но не надо менять все сразу и глобально. Определите приоритеты.

Что вы хотите изменить в первую очередь? Начать устраивать личную жизнь, изменить место работы, начать больше зарабатывать, получить новую профессию или совершенствоваться в своей? А может, что-то еще? Дальше составьте план: с чего начнете, к чему будете идти, какие последствия возможны. Разбейте план на этапы — небольшие и выполнимые. Начните с малого, с того, что вы точно можете сделать. И так шаг за шагом. Поверьте, это действительно работает.

В дальнейшем вы можете осознать, что не все из запланированного вам хочется менять или что какая-то ваша мечта так и не будет исполнена. Может опять возникнуть чувство отчаяния и безнадежности. В этот момент оглянитесь на то, что вам уже удалось сделать, и вместо того, чтобы сожалеть о неосуществимом, направьте энергию на то, что вы еще можете сделать.

В какой-то момент вам может показаться, что у вас нет сил. Это значит, что ушла цель. Появится конкретная цель, появятся и силы! И чем дальше вы пойдете по этому пути, тем радостнее будет жизнь, потому что это будет ваша жизнь.

КАК БЫТЬ

— Желание изменить свою жизнь — это первый и очень важный шаг. Вторым должно стать действие.

— Ответьте себе на вопросы: «Что меня не устраивает в жизни? Что я могу начать менять прямо сейчас?»

— Определите приоритеты, составьте план и разбейте его на этапы — небольшие и выполнимые. Начните с того, что вы точно можете сделать.

— Учиться жить по-новому — непросто, но чем дальше вы пройдете по этому пути, тем радостнее будет жизнь.

ПСИХОЛОГ

Лариса Пыжьянова

Кандидат психологических наук, практический психолог, специалист в области экстремальной психологии. Более 10 лет работала в Центре экстренной психологической помощи МЧС России . В 2007 году стала начальником отделения «Горячая линия», в 2014-м — замдиректора центра. Занималась организацией автоматизированной информационной системы «Психолог», объединившей психологов МЧС по всей стране. Как психолог участвовала в ликвидации более 45 чрезвычайных ситуаций. Автор 20 научных и научно-популярных статей и публикаций.

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