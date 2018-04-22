Куда б крестьянину в век цифровых идей податься?

Понятие «цифровая экономика» все прочнее входит в нашу жизнь. Изменения претерпевают абсолютно все сферы человеческой деятельности. Повсеместная автоматизация процессов, разумеется, влечет за собой и сдвиг в структуре занятости. Но какой? Масштабы «бедствия» пока оценить сложно. А может, это и не бедствие вовсе? И каждый из нас станет эдаким Вовкой в Тридевятом царстве?

Роботы по команде будут исполнять наши задачки, а ты, знай себе, получай за это деньги и не напрягайся. Чтобы оставить мир розовых иллюзий, стоит вспомнить, как пирожные и мороженое оказались прямиком во рту у двоих молодцов из ларца, пролетев мимо растерянного Вовки. Как бы и повсеместная автоматизация процессов не избавила нас не только от нужды трудиться, но и от возможности поесть… Развитие искусственного интеллекта ведет к неравенству на рынке труда. При этом под угрозой оказываются не только профессии, связанные с выполнением механических рутинных операций, вроде кассира или сортировщика. Стремительно сокращается число риэлторов, турагентов и переводчиков. И все это — только начало… Полагаться на ВУЗовское образование в решении проблемы пока не приходится. В большинстве учебных заведений оно все еще базируется на теории, в то время как на рынке труда практически не осталось работодателей, желающих тратить время и ресурсы на обучение специалистов. Равно как не осталось и «чистых» видов деятельности. Уже сегодня хороший журналист является и корреспондентом, и фотографом, и копирайтером, и оператором в одном лице. Дизайнер автомобиля должен знать не только математику и физику, но и следить за модными тенденциями на рынке автопрома, а также за изменением реального платежеспособного спроса потребителей, чтобы его проект навсегда не остался чертежом.

Успешному программисту приходится быть и аналитиком, и маркетологом в одном лице. В противном случае, он не способен оценить, какой продукт сегодня предложить рынку и как его правильно «продать». О том, насколько важно для современного специалиста, вне зависимости от сферы деятельности, уметь выстраивать отношения с людьми — упоминать бессмысленно в силу очевидности факта.

Таким образом, бояться за свой «завтрашний день» не приходится кадрам с развитыми социально-коммуникативными навыками и тем, кто способен быстро адаптироваться под изменяющиеся реалии динамично развивающейся экономики. Для тех, кто в силу возраста или личностных особенностей не может «встроиться» в новые цифровые реалии — прогноз, конечно, пессимистичный. Но время на адаптацию есть. Для того чтобы не оказаться «за бортом» трудовых отношений, нужно запомнить, что в условиях цифровой экономики наиболее востребованным становится творческий труд, а самым ценным ресурсом — человеческое сознание. Иными словами, креативная составляющая выходит на первый план. Посудите сами: едва ли кто-то захочет стричься у робота. Несмотря на то, что в большинстве барбер-шопов* всех «оболванивают» почти единообразно, клиенты все-таки хотят, чтобы их индивидуальные пожелания учитывались. То же касается дизайна интерьеров, фотографии, маникюра и еще десятков видов деятельности, где автоматическое выполнение работы, в принципе, возможно, но нерезультативно.

Посмотрите, насколько востребованы у поколения «Инстаграм» hand-made изделия! На обезличенном рынке массового производства связанные рукодельницами шапочки, керамические броши и блокноты в расшитых вручную переплетах пользуются все большим и большим спросом. Так что цифровая экономика не погибель, а шанс на самореализацию в том направлении, к которому по-настоящему лежит душа.