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Вперед в прошлое
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Вперед в прошлое 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Наверное, у каждого есть старая памятная фотография, глядя на которую невольно улыбаешься. "Вечерняя Москва" предлагает вам поделиться этой маленькой радостью с другими читателями, приняв участие в нашем конкурсе «Вперед в прошлое».
Здравствуйте. Меня зовут Галина Давыдова (в центре), а рядом со мной на этой карточке — братик Борис (слева) и сестренка Нина. Фотография сделана в городе Мураши, что в Вятской губернии (ныне — Кировская область). Это было тяжелое время для страны: засуха, голод, послевоенная неразбериха. Помню, в школу я ходила с мешком, сшитым из старой военной шинели отца… Но наша семья со всем справилась.
Борис по примеру отца пошел в машинисты. Он по-прежнему живет в Кировской области. Ниночка, сестренка моя, стала зубным врачом. Она с детства любила ходить к зубному, потому что там за терпение давали кусочек сахара. А мы с мужем — он у меня полковник — всю молодость по заполярным гарнизонам ездили, а потом в Москве осели, где я 35 лет отработала медсестрой в 159-й поликлинике, в Коптеве. Как видите, семья у нас большая. И на поверку оказалась очень крепкой!
НУЖНО
— Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.
— Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.
— Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.
УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ
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