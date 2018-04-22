Вперед в прошлое

Наверное, у каждого есть старая памятная фотография, глядя на которую невольно улыбаешься. "Вечерняя Москва" предлагает вам поделиться этой маленькой радостью с другими читателями, приняв участие в нашем конкурсе «Вперед в прошлое».

Здравствуйте. Меня зовут Галина Давыдова (в центре), а рядом со мной на этой карточке — братик Борис (слева) и сестренка Нина. Фотография сделана в городе Мураши, что в Вятской губернии (ныне — Кировская область). Это было тяжелое время для страны: засуха, голод, послевоенная неразбериха. Помню, в школу я ходила с мешком, сшитым из старой военной шинели отца… Но наша семья со всем справилась.

Борис по примеру отца пошел в машинисты. Он по-прежнему живет в Кировской области. Ниночка, сестренка моя, стала зубным врачом. Она с детства любила ходить к зубному, потому что там за терпение давали кусочек сахара. А мы с мужем — он у меня полковник — всю молодость по заполярным гарнизонам ездили, а потом в Москве осели, где я 35 лет отработала медсестрой в 159-й поликлинике, в Коптеве. Как видите, семья у нас большая. И на поверку оказалась очень крепкой!

НУЖНО

— Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.

— Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

— Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.

УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ