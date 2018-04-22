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Виктория Лопырёва увлеклась пластикой
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Виктория Лопырёва увлеклась пластикой 

13 Новостей.ru 39 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Виктория Лопырёва является одной из тех девушек, за которой наблюдают десятки тысяч людей по всему миру. Настоящая красавица и знаменитость, которая известна за пределами России. Но последние фотографии Лопырёвой вызвали волну негодования и обсуждения в Сети. Всё дело в том, что Вика по всей видимости увлеклась пластическими операциями и это стало заметно невооруженным глазом, поэтому пользователи начали говорить о том, что ей пора остановится в своих увлечениях к походам к пластическим хирургам. Есть конечно и те сторонники Лопырёвой, которые винят во всём неудачный ракурс, выбранный для съёмки новой фотографии и уверяют в том, что модель и ведущая по-прежнему выглядит шикарно и готова вскружить голову тысячам мужчин. Тем не менее, Лопырёва уже в который раз отрицает все нападки и говорит, что ни разу не обращалась за помощью к пластическим хирургам и считает, что она слишком хороша от природы, чтобы делать что-то со своим телом. Стоит отметить, что дата свадьбы Баскова и Лопырёвой пока остается неизвестной и всё ещё может измениться.
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