Как победить лень и заставить себя работать? 7 советов

Лень, разговоры коллег, лишние мысли, привычка проверять сообщения в соцсетях — все это отрывает от работы. В итоге, в конце дня вы получаете моральную усталость и полное непонимание, что делать с накопившимся ворохом дел.

Редакция портала K1NEWS.RU публикует список приемов, которые могут заметно облегчить вашу профессиональную жизнь.

1. Спасительное «нет»

Любой директор мечтает о сотруднике-Цезаре, умеющем блестяще справляться с целым потоком дел. К сожалению, человеческий мозг не настолько совершенен, это скажет вам любой нейрофизиолог. Максимум, что можно получить при таком темпе работы — информационную усталость в конце дня и несколько плохо выполненных проектов. Впрочем, большинство работников соглашаются распределять внимание на несколько задач из-за боязни вылететь с работы. В любом случае, выбор между количеством и качеством остается за вами. При этом можно научиться говорить «нет» правильно. Прежде чем отказать, расскажите начальнику о том, над какими проектами вы работаете в данный момент и попросите его расставить приоритеты. Босс должен понять, чем мотивирован ваш отказ.

2. Здесь и сейчас

Тревоги по поводу прошлого и будущего непродуктивны. Важно помнить, что мы не в силах изменить историю, а единственный способ улучить действительность — выполнить настоящие задачи как можно лучше. Чтобы справиться с волнениями, достаточно заметить, вокруг чего в данный момент крутятся ваши мысли. Потом не забудьте напомнить себе о том, что посторонние тревоги делают вас слабее и отрывают от ощущения «здесь и сейчас».

3. Список задач

Зачем держать все в голове, если есть ручка и бумага? Постарайтесь упростить рабочий процесс насколько это возможно. Удобный в этом отношении способ — составление списка. Он поможет избавить мозг от запоминания и высвободит умственные ресурсы для концентрации на определенной задаче. Можно разбить гору работы на маленькие структуры и работать с ней пошагово. К тому же, вы ничего не забудете.

4. Самое трудное дело — вперед

Неуверенность, нежелание брать ответственность на себя и прочие факторы приводят к тому, что самые сложные задачи мы откладываем в долгий ящик. Это плохо уже потому, что такое дело будет висеть над вами как дамоклов меч, порождая тревогу и бессилие. Приучите себя выполнять самые сложные дела в начале дня, и остальные задачи покажутся пустяком.

5. Метод помидора

«Pomodoro» — простейший метод организации времени. Для начала, определитесь с делом, которое нужно выполнить. Заведите будильник на 25 минут и пока он не зазвонит, работайте не отвлекаясь. Затем сделайте 5-минутный перерыв. После каждого 4 «помидора» можно позволить себе получасовой отдых. При этом, за 25 минут вы должны выполнить один из пунктов проекта. Техника хорошо помогает работать над тем, чего никак не хочется делать.

6. Блокируйте «мусор»

Хорошо, если у вас есть отдельный кабинет, где можно укрыться от постороннего шума и сосредоточиться на одной задаче. Если это не так, то, скорее всего, вас постоянно отвлекают разговорчивые коллеги, телефонные звонки и т.п. Помните, что всегда можно попросить коллег вести себя тише, а любую беседу перенести на более удобное для вас время. И это вполне нормально. Отвлекающие факторы замусоривают мозг и могут стать удобным предлогом для того, чтобы улизнуть от работы.

7. Разнообразие

Работа, повторяющаяся каждый день, не приносит ничего, кроме скуки и уныния. Попробуйте посвятить день или его часть какой-то определенной тематике. К примеру, можно отдать понедельник совещаниям, вторник общению с партнерами, или первую половину дня общаться с клиентами, а вторую — составлять предложения. Такой распорядок поможет сохранить трезвость посреди хаоса.