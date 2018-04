Эд Ширан и его невеста заставили фанатов умиляться

27-летний музыкант Эд Ширан и его 25-летняя невеста Черри Сиборн проводят вместе любую свободную минуту. Пара сходила на футбол, и тут же попала в объективы фотокамер. В субботу на матче между Ipswich Town и Aston Villa влюбленные демонстрировали нежность к друг другу, и вообще не стеснялись.

The feeling when you know you nailed a winner. Ed Sheeran and his fiancee Cherry Seaborn at the Sky Bet Championship 04.21.18 A post shared by Couple of Celebs (@coupleofcelebs) on Apr 22, 2018 at 6:47am PDT Напомним, что Ширан и Сиборн объявили о помолвке в январе этого года. Чуть позже поклонники заподозрили Эда в том, что он сыграл тайную свадьбу со своей невестой. Сам певец эти слухи отрицал.