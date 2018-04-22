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Что бывает, когда не закрывают люк на автомойке
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Что бывает, когда не закрывают люк на автомойке 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Однако это видео раскрывает некоторые минусы подобной системы.
Главная героиня ролика вместе с сидящими в салоне детьми заинтересованно обсуждает процесс мойки своего авто, сидя внутри машины. Но вот беда — она забыла закрыть люк в крыше автомобиля. В результате внутрь начинает литься вода с пеной, а пассажиры отчаянно пытаются заткнуть щели полотенцами.
При этом хозяйка авто страшно ругается: дети, вероятно, никогда не слышали от мамы такого потока брани.
С другой стороны, это можно назвать и лайфхаком — потом можно будет просто протереть салон тряпкой и можно считать, что мойка изнутри вышла задаром.
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