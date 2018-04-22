Что бывает, когда не закрывают люк на автомойке

Однако это видео раскрывает некоторые минусы подобной системы.

Главная героиня ролика вместе с сидящими в салоне детьми заинтересованно обсуждает процесс мойки своего авто, сидя внутри машины. Но вот беда — она забыла закрыть люк в крыше автомобиля. В результате внутрь начинает литься вода с пеной, а пассажиры отчаянно пытаются заткнуть щели полотенцами.

При этом хозяйка авто страшно ругается: дети, вероятно, никогда не слышали от мамы такого потока брани.

С другой стороны, это можно назвать и лайфхаком — потом можно будет просто протереть салон тряпкой и можно считать, что мойка изнутри вышла задаром.